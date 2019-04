Porto tem presença marcante na 17ª FEBRACE

O Porto mais uma vez registrou presença marcante na maior feira de engenharia do país, a Febrace. A participação do Colégio envolveu os alunos inscritos em 2018, Marcos Alexandre Talocchi Barbosa, Paulo Nathan Sepúlveda Teixeira e Guilherme Coube, com o projeto “Conversão Eletromecânica de Energia Sonora em Elétrica”, que contou com orientação do professor Luis Otávio Bernardi.

Com esse projeto, eles conquistaram o Prêmio Destaque em Engenharia Insper, que inclui uma visita ao FabLab do Insper para um workshop em desenvolvimento e propotipação, e o Prêmio Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, que lhes garante a credencial para participarem da nona edição da feira, que acontecerá em Mossoró (RN) em outubro.

Além disso, Paulo Nathan foi um dos dois participantes de toda a FEBRACE a serem escolhidos para o Prêmio Individual Destaque da Technion Brazilian Society, e poderá participar do Sci-Tech – International Summer Program, em Israel, entre julho e agosto. “Esse prêmio me motiva a seguir em frente e buscar conquistas ainda mais significativas. Essa experiência me aproxima ainda mais do mundo da Engenharia, no qual pretendo seguir profissionalmente. Meu sentimento agora é de determinação e confiança em um sucesso ainda maior com projetos futuros, nos quais meus colegas e eu já estamos trabalhando”, afirmou Paulo Nathan.