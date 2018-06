Porto Seguro participa do BVB Evonik Soccer School

Evonik e equipe do Borussia Dortmund realizam ação no Colégio que incentiva a prática esportiva e formação de novos atletas

O Porto viveu um dia especial nessa segunda. Treinadores da base do Borussia Dortmund vieram até o Campus Morumbi para realizar uma clínica de futebol com aproximadamente 30 alunos, entre eles alguns alunos da Escola da Comunidade, projeto social do Porto, e outros que participam dos treinamentos esportivos no Colégio.

Com presença e discursos da Diretora Geral Pedagógica, Silmara Casadei, do Diretor de Relações Teuto-Brasileiras, Mauritius Von Dubnitz, e do Diretor do Currículo Bilíngue, Werner Fabisch, o Coordenador Institucional de Esportes, Alexandre Calixto, apresentou o projeto BVB Evonik Soccer School, que tem como foco a formação de jovens atletas e que já acontece em diversos países. O presidente da Evonik, Weber Porto, também proferiu algumas palavras para reforçar as relações Brasil/Alemanha e os valores da educação e da cidadania aos alunos do Porto.

As crianças, com faixa etária entre 9 e 12 anos, tiveram a oportunidade de aprender habilidades técnicas como dribles, passes, finalização, entre outros exercícios, além de excelência no comportamento esportivo. Um momento para ficar na memória de todos!