Porto sedia Encontro Regional das Escolas Alemãs no Brasil

Entre os dias 14 e 16 de março, o Porto sedia, no Campus Morumbi, o Encontro Regional das Escolas Alemãs no Brasil. O evento, realizado pelo governo alemão, envolve representantes das diretorias pedagógicas e gestores administrativos das escolas alemãs no Brasil, além de diretores de suas respectivas mantenedoras.

Também participam a sra. Christiane Drasdo, delegada para a América do Sul da central para gestão das escolas alemãs no exterior (sediada em Bonn, na Alemanha), além de coordenadores dos centros de formação de professores alemães no Brasil (em Ivoti, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo, sediado no Campus Panamby), no Chile, na Argentina e no Paraguai.

“O principal objetivo do Encontro é discutir o atual papel das escolas alemãs na região, a disponibilidade e a capacitação de docentes para o idioma e as matérias lecionadas em alemão, além da promoção de uma troca de informações sobre as melhores práticas em cada uma das escolas”, explica Mauritius Reisky von Dubnitz, Diretor de Relações Institucionais do Porto.