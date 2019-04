Porto se destaca pela oitava vez na simulação diplomática Fórum FAAP

O Porto se destacou, neste sábado (20/4), pela oitava vez, no Fórum FAAP, importante competição do gênero no país.

Em quatro dias de negociações diplomáticas simuladas nos moldes da ONU, os alunos de Comércio Exterior e Currículo Regular (A e B ) de Valinhos e Panamby tiveram a difícil missão de debater sobre violações de Direitos Humanos em Myanmar, o combate ao tráfico de pessoas na Europa, a estabilidade econômica e a integração europeia pós-Brexit, o Pacto Global sobre Migrações, entre outros temas.

Nesta 16ª edição do fórum, que envolveu 55 escolas e 648 alunos, o Porto teve um desempenho brilhante, ao lado de colégios como Santa Cruz, Dante Alighieri, Vértice, Pio XII, Miguel de Cervantes, São Luís, Pentágono e Pueri Domus, entre outros.