Porto recebe palestra sobre sedentarismo, obesidade e benefícios da atividade física

Alunos do 7º ano assistiram recentemente à palestra “Sedentarismo, obesidade e benefícios da atividade física”, ministrada pela Professora Lara Bottcher, mestre em Ciências da Motricidade pela UNESP.

O evento ocorreu em Valinhos e foi transmitido em tempo real para os Câmpus Morumbi e Panamby. Na palestra, Lara mostrou dados estatísticos e índices sobre o tema e apresentou as principais doenças e riscos relacionados ao sobrepeso e à obesidade – tema proposto com o intuito de conscientizar alunos e familiares sobre a importância de uma vida fisicamente ativa e de uma alimentação balanceada.

O encontro marcou o início do projeto “Por uma vida melhor”, desenvolvido pela Coordenação Institucional de Esportes, com o apoio dos professores de Educação Física e que envolverá todos os alunos, do Portinho ao Ensino Médio.