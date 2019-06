Porto recebe certificação Showcase School da Microsoft Education

Certificação reconhece instituições que lideram transformações de ensino

É com muita alegria que compartilhamos mais uma importante conquista de nosso Colégio: recebemos, durante a Bett Educar 2019, a certificação global do programa Showcase Schools (Escolas-Modelo) da Microsoft, a qual reconhece instituições que lideram as transformações de ensino. Atualmente, somente 15 escolas contam com essa certificação no Brasil.

Ao integrar o programa, ingressamos em uma seleta comunidade de escolas ao redor do mundo que tem como objetivo gerar a troca de informações e experiências. A integração também promoverá a parceria entre o Colégio e a Microsoft para a utilização de novas tecnologias e recursos na formação de professores.

A certificação Showcase Schools legitima nossos esforços na busca de soluções e oportunidades para aprimorar os processos de ensino, por meio do emprego de ferramentas tecnológicas que auxiliem na formação dos alunos e na atuação dos docentes.