Porto realiza segunda edição da simulação diplomática POSMUN

Cerca de 200 Alunos do Ensino Médio do Porto e de outras cinco escolas internacionais (Humboldt, Avenues, Lycée Pasteur, Escola Suíço-Brasileira e Escola Italiana Eugenio Montale) estiveram reunidos no início de abril na terceira edição do POSMUN, o Porto Seguro Model United Nations, simulação diplomática organizada pelos alunos do Currículo Bilíngue do Campus Morumbi do Colégio, realizada totalmente em inglês.

Debates sobre temas relevantes da diplomacia mundial, como a questão do tráfico humano em países do Leste Europeu e os limites da liberdade de expressão, fizeram parte da programação. No POSMUN 2019, os alunos se dividiram em seis comitês de simulações diplomáticas: Conselho de Segurança, UN Women, ECOSOC (Conselho Econômico e Social), UNESCO, Direitos Humanos e UNODC (Escritório nas Nações Unidas sobre Drogas e Crime), além do comitê de imprensa.

A jovem Anne Aets, de 18 anos, que é aluna do Abitur e uma das organizadoras do POSMUN, conta sua percepção sobre a atividade pedagógica: “Este é um dos eventos mais relevantes que uma escola pode ter, pois desenvolve não apenas habilidade de debate, mas também melhora o inglês e aumenta a curiosidade sobre relações internacionais. É muito interessante que os estudantes abram a cabeça sobre os temas debatidos e aprendam a se posicionar”.

Enzo Barbacho, aluno que representou a Malásia em um dos comitês, comenta sobre o evento: “Na edição deste ano, foi possível notar que todos os alunos têm uma boa visão sobre relações internacionais. O POSMUN nos faz pensar em como resolver problemas em sociedade e a tomar decisões importantes”. Carol Almeida, que representou a Rússia, concorda: “Todos os temas abordados são importantes na atualidade, que precisam de debate, principalmente da geração mais jovem. Afinal, somos nós que, no futuro, tomaremos decisões que afetam toda a sociedade.”