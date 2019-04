Porto participa da 4ª Semana da Língua Alemã

O Colégio Visconde de Porto Seguro participa da 4ª Semana da Língua Alemã, uma iniciativa das Embaixadas da Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica e Luxemburgo, realizada de 5 a 14 de abril nos Câmpus Morumbi, Panamby e Valinhos.

O evento terá exposições, apresentações musicais, workshops, simpósios, palestras, exibição de filmes, projetos de alunos e aulas expositivas, entre outras atrações.

“Nós queremos aproximar, de uma maneira diferente, os alunos, os pais e todos os interessados na língua e na cultura alemãs”, nos conta o Diretor do Currículo Bilíngue do Campus Valinhos, Ingo Kangarlou. Para o Diretor do Currículo Bilíngue do Campus Morumbi, Werner Fabisch, os alunos terão a oportunidade de organizar “vários eventos e projetos que enaltecem o conhecimento sobre o idioma alemão”.