O Colégio apresenta o PORTO.KOMM, primeiro congresso feito por jovens líderes no Brasil, que compartilharão novas pesquisas, projetos e ideias inovadoras que visam melhorar o mundo com propostas de empreendedorismo sustentável, diálogo intercultural e tecnologia. O evento ocorrerá no sábado, 28 de setembro, das 9h às 15h, simultaneamente nos Câmpus Morumbi, Panamby e Valinhos.

As apresentações serão em três idiomas (português, alemão e inglês), com atividades que envolverão simulações diplomáticas, palestras e exposição de startups na feira de empreendedorismo. No Campus Panamby, haverá teremos uma mesa-redonda, das 10h às 10h30, com jovens estudantes do Porto e um jornalista do Estadão, com cobertura ao vivo pela Rádio Eldorado.

A programação completa pode ser acessada em: http://portokomm.portoseguro.org.br/



Entrada franca.