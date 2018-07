Porto é homenageado com Medalha da Ordem do Mérito no Grau Oficial

Honraria reconhece a busca contínua do Colégio pela inovação educacional e pelo desenvolvimento de seus alunos

Em reconhecimento pelos serviços sociais e acadêmicos prestados à comunidade em seus 140 anos de história, o Porto recebeu, no dia 21 de junho, a Medalha da Ordem do Mérito no Grau Oficial do Núcleo MMDC Caetano de Campos, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A honraria reforça a longeva e tradicional atuação do Colégio, bem como a busca contínua por inovação educacional e desenvolvimento de múltiplas competências dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.

A Equipe Diretiva recebeu a condecoração em nome dos 700 docentes de todas as áreas e níveis e dos 9 mil alunos do Colégio, em cerimônia que contou com a presença da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (representada pelo sargento Tarcísio Cândido de Aguiar, diretor de Relações Públicas do Núcleo MMDC Caetano de Campos) e do Consulado Geral da Alemanha (representado por Jens Gust, vice-cônsul geral adjunto da Alemanha em São Paulo, e Paul Leonhardt, cônsul para assuntos culturais), além do presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, Marcos Bitelli, do vice-presidente Christian Buelau e demais diretores da Fundação e do Colégio.

Para abrilhantar ainda mais a noite, o tenor Jean William apresentou-se, acompanhado do pianista Felipe Bernardo, fazendo uma linda homenagem à Escola da Comunidade, projeto social do Porto.

A Diretora de Relações Institucionais da Fundação, Celina Cattini, além da Medalha da Ordem do Mérito, recebeu o Colar Visconde de Porto Seguro.

Para o Porto Seguro, o evento certifica a representatividade do Colégio no cenário da educação brasileira e apresenta-se como oportunidade para reforçar a valorização da excelência no ensino.