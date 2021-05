Competências do Porto: nossa Jornada de Expansão!

Nos tempos atuais, o mundo contemporâneo apresenta-se muito mais conectado e com desafios constantes. Nesse cenário, grandes temas considerados urgentes e emergentes configuram-se para o desenvolvimento de novas competências ao longo da escolaridade, impulsionando um forte senso de propósito e responsabilidade pelo todo.

Em se tratando da Educação Básica, tendências internacionais recentes e a Base Nacional Comum Curricular no Brasil apontam para novas aprendizagens no século XXI. Nesse sentido, o Colégio Visconde de Porto Seguro está em constante atualização de seu design curricular, promovendo não apenas o entrelaçamento interdisciplinar das diversas áreas do saber com seus objetivos de aprendizagens, mas também a construção e a manutenção de vínculos afetivos bem como o cuidado de si mesmo e do entorno. Por meio de metodologias híbridas e avaliações diferenciadas, utilizando espaços de aprendizagem diversificados e recursos de tecnologia, o Colégio está sempre abrindo caminhos com ações inovadoras em prol de um mundo melhor para todos.

Essa jornada de aprendizagem tem como foco o desenvolvimento dos múltiplos talentos de nossos estudantes, baseados em seis competências do Colégio:

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE CADA ÁREA DO SABER, HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Seguindo a Base Nacional Comum Curricular brasileira, o Porto desenvolve ações em cada área do conhecimento, garantindo a aprendizagem essencial dos conceitos básicos dos componentes curriculares por meio da imersão dos alunos no universo de cada área. Seja em Ciências Humanas ou Ciências da Natureza, seja em Linguagens ou Matemática, esses conceitos fundamentais possibilitam que os estudantes ampliem e compreendam o lugar que ocupam no mundo, além de propiciar o desenvolvimento da autonomia diante dos estudos bem como a capacidade para pensar e solucionar problemas voltados às questões da atualidade.

CONEXÕES GLOBAIS

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, o Colégio incentiva e proporciona a aproximação com diversas culturas do mundo, promovendo situações em que haja intercâmbio de ideias, estudos e valores entre nossos alunos e comunidades de diversos continentes para a constituição do senso de cidadania global. A educação intercultural sempre fez parte do DNA do Porto, uma escola brasileira com raízes alemãs que se abriu para o mundo inteiro ao estimular os diálogos e as aprendizagens por meio de conexões globais.

SUSTENTABILIDADE

A compreensão mais ampla de sustentabilidade envolve as dimensões do autocuidado e da preservação da vida, da economia e da ecologia. Viver de modo sustentável significa pautar nossas ações de modo que as relações entre nós, o outro e o mundo sejam saudáveis e perenes, a fim de preservar a vida planetária. Essas perspectivas são abordadas ao longo de todo o processo formativo no Colégio por diversas áreas, da Matemática Financeira às Ciências Humanas e Naturais, desde a aprendizagem que envolve o cuidar de si (corpo, mente e emoções) para uma vida melhor e mais feliz até o desenvolvimento da consciência para o uso responsável de recursos econômicos e naturais.

INTELIGÊNCIA SOCIOEMOCIONAL

A competência socioemocional é desenvolvida com os estudantes para que aprendam a lidar consigo e com suas emoções bem como para que se relacionem com os outros de maneira competente e ética.

O Colégio oferece um ambiente seguro e acolhedor, que motive o aluno a buscar um bom desempenho acadêmico e uma postura pró-saúde e pró-cidadania. Os orientadores educacionais acompanham nossos estudantes ao longo de todo o percurso para que desenvolvam autoconhecimento, consciência social, reconhecimento dos sentimentos vividos por outras pessoas, percepção e controle das próprias emoções, resiliência e desejo de superação bem como relacionamentos sociais pautados em respeito e cooperação.

EDUCAÇÃO DIGITAL

A Educação Digital engloba o letramento digital, a linguagem de programação e a cultura maker, que são trazidos aos estudantes por meio de estudos, pesquisas e práticas, os quais, além da aprendizagem técnica, abrangem a cidadania, a segurança digital, a prevenção ao cyberbullying e a conscientização a respeito dos desafios ambientais referentes ao lixo eletrônico.

O Colégio Visconde de Porto Seguro está em constante atualização diante da era digital, trabalhando com os recursos tecnológicos e buscando o que têm de melhor para as relações de ensino e aprendizagem na escola. O Porto incentiva a autonomia e a criatividade dos estudantes frente aos novos recursos, bem como os instrumentaliza para o presente e para o futuro.

IDIOMAS

Saber expressar-se e comunicar-se bem é a chave para criar cidadãos globais, pessoas capazes de entender as múltiplas nacionalidades e relacionar-se com elas. Ter fluência em outras línguas é considerado um grande diferencial para um mundo conectado com culturas tão entrelaçadas. O Porto possibilita que os estudantes alcancem fluência em alemão, inglês e espanhol, bem como desenvolvam um português de excelência. Dominar idiomas abre as portas dos países e dissolve fronteiras, permitindo que os alunos considerem o mundo todo como possibilidade para conhecer, estudar, trabalhar ou viver.