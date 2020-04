Colégio Visconde de Porto Seguro promove sua primeira Live

Para possibilitar a continuidade na formação de seus professores, o Porto promoveu, no dia 28 de abril, a transmissão de sua primeira Live.

Com mediação da Diretora Geral Pedagógica e Educacional, Silmara Casadei, a transmissão contou com a participação do Prof. Dr. Miguel Thompson.

Miguel é Doutor pelo Instituto Oceanográfico da USP, consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), autor de livros de difusão científica e didáticos, Diretor Acadêmico da Fundação Santillana e Presidente do Conselho Editorial da revista Educação.

A Live apresentou a temática: “O coronavírus como metáfora: a complexidade da pandemia como representação dos desafios da educação contemporânea”.

Confiram a íntegra da transmissão no link ao lado: https://youtu.be/bbMshWDdhRQ