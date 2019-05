Porto é homenageado na 20ª edição do Maifest

A Fundação Visconde de Porto Seguro foi homenageada na 20ª edição do Maifest, festa realizada anualmente pela AEMB – Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklin, em São Paulo, em reconhecimento pela excelência do projeto de responsabilidade social Escola da Comunidade.

O Maifest de 2019, que atraiu aproximadamente 150 mil pessoas, teve como tema Lebensqualität (Qualidade de Vida), Cultura e Educação na Economia Criativa.

Na ocasião, apresentaram-se a Companhia de Dança e a Big Band da EC, muito aplaudidas pelo público presente.