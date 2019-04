Porto recebe pesquisador do Instituto Max Planck de Química, da Alemanha

Os três Câmpus do Porto (Morumbi, Panamby e Valinhos) receberam a visita do Dr. Stefan Wolff, pesquisador do Instituto Max Planck de Química, em Mainz, na Alemanha. Wolff ministrou Aulas Magnas para os alunos do Ensino Médio sobre o projeto ATTO, pelo qual é responsável. ATTO significa Amazon Tall Tower Observatory: realizado em parceria entre o Brasil e a Alemanha, ele tem como objetivo estudar a importância da Floresta Amazônica para o clima e o ciclo da água, assim como no ciclo global dos gases estufa.