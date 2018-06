Água para beber e se divertir

Mais do que vital a nossa existência, a água também é um importante personagem à imaginação das crianças. Seja nos contos ou nas brincadeiras, ela esconde mistérios, é cenário de aventuras, serve de ingrediente para as comidinhas ou simplesmente refresca num intenso dia de calor. Ontem, no Dia Mundial da Água, a Escola de Educação Infantil Tarsila do Amaral aproveitou a data para reforçar sua importância e os cuidados que devemos ter com esse elemento da natureza tão essencial ao lúdico de nossas crianças.

Já não é mais novidade entre as crianças que toda água que ficou quente no squeeze não deve ser jogada fora. Todos acumulam as sobras em um vasilhame que no futuro servirá para regar as plantas ou para lavar os espaços da escola. Como a brincadeira por aqui é coisa séria e muito valorizada ela se faz presente em muitas atividades. A criançada ama os banhos de mangueira, brincar de lava-rápido com os carrinhos ou aproveitar a sombra das jabuticabeiras com uma bacia bem grande e cheia de brinquedos para lavar.

Ontem, reforçamos com as crianças a importância da água não só para nossas atividades do cotidiano, como beber, tomar banho, escovar os dentes, mas também como um instrumento de brincadeira e contato com a natureza. Que nós adultos possamos ter consciência da preservação da água e perpetuar essa rica aprendizagem às futuras gerações.