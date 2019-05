Escola Tarsila do Amaral

Água para beber e se divertir

Mais do que vital a nossa existência, a água também é um importante personagem à imaginação das crianças. Seja nos contos ou nas brincadeiras, ela esconde mistérios, é cenário de aventuras, serve de ingrediente para as comidinhas ou simplesmente refresca num intenso dia de calor. Ontem, no Dia Mundial da Água, a Escola de Educação