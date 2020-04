ESTUDE MELHOR | Meu filho tem dificuldade de se concentrar nas aulas online. E agora?

Saiba o que fazer para ajudá-lo a manter o foco e tirar melhor proveito do ambiente virtual de ensino

O ensino à distância trouxe desafios e também algumas dúvidas para as famílias. “Será que meu filho está realmente aprendendo no ambiente virtual?” Para responder essa pergunta, é fundamental falar sobre a qualidade da atenção dedicada aos estudos.

“A atenção não apenas é a porta de entrada para a informação no cérebro como é o primeiro fator que ativa outras funções cognitivas”, afirma Katia Ritzmann, orientadora educacional das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio no Colégio Stockler.

Estamos diante, portanto, de um mecanismo inteligente e complexo, que funciona em rede. “O estudante precisa da atenção para que sua memória codifique e armazene as informações, a fim de que posteriormente possa recordá-las.”

Dado sua importância no aprendizado, manter o aluno atento é um dos objetivos – e também um desafio. “Isso porque o sistema atencional é sensível tanto a fatores externos, como ruídos e imagens, quanto internos, como fome, sono, preguiça, dor, entre outros”, comenta Katia, que faz pós-graduação em Neuropsicologia. “Quanto menos estímulos, maior a chance de prestar atenção”, garante ela.

Na quarentena, porém, os estímulos em casa podem ser ainda mais diversos que na escola. “Do cachorro latindo à máquina de lavar-roupa batendo, passando pelas mensagens que chegam ao celular. Tudo isso junto com o professor, na aula online”, exemplifica a orientadora educacional. “O pulo do gato é selecionar um único estímulo e manter o foco nele.”

Meu filho pode ouvir música enquanto estuda?

“Se a casa estiver barulhenta enquanto o aluno tenta estudar, a música servirá de filtro para os ruídos externos e o ajudará a manter o foco. Já em um ambiente tranquilo, o silêncio tende a favorecer o foco”, explica a orientadora educacional. Na dúvida, ela recomenda que o estudante se pergunte se a música é realmente necessária e útil para aquele momento.

O que incentiva a atenção?

Diversificar os estímulos favorece a atenção. É o caso dos diversos modelos de aula que o Stockler vem adotando no ensino virtual, tal como detalha Katia:

• As aulas online favorecem a participação, interação com o professor e colegas e esclarecimento imediato de dúvidas;

• As videoaulas proporcionam o tempo necessário para o aluno associar novos conceitos à bagagem pré-existente. Favorecem também o levantamento de hipóteses para discutir no encontro online;

• As fichas de exercícios e tarefas funcionam como checklist dos conceitos aprendidos; e

• Os meets favorecem o esclarecimento de dúvidas, próprias e dos colegas.

Como sei que meu filho está prestando atenção nas aulas online?

“São bons indícios da qualidade da atenção do estudante participar das aulas online, fazer anotações, resolver dúvidas, organizar o material depois da atividade e trocar informações com os colegas”, diz Katia.

Contribui para isso a ausência de estímulos que prejudicariam o aluno. Por isso, vale investir na saúde, regularidade do sono, alimentação equilibrada, roupa e espaço confortáveis na hora de estudar.