Quem Faz

A história do Colégio Stockler começa com a obsessão de um professor por entender melhor seus alunos. Era a década de 1970 e a concorrência para conquistar uma vaga na faculdade, acirradíssima. Centenas de alunos lotavam uma única sala nos cursos pré-vestibulares. A angústia estampada naquele mar de rostos anônimos inquietava muitos mestres, incluindo um professor de Física conhecido por seus alunos apenas como Stockler. Uma década depois, nascia o Stockler Vestibulares, cursinho que rompeu com o modelo vigente ao unir grandes professores a turmas pequenas com resultados excepcionais. Esse mesmo olhar atento para as necessidades individuais do aluno é o principal elemento norteador da proposta do Colégio Stockler, escola fundada em 1998, na zona sul de São Paulo, e que hoje oferece Ensino Fundamental II e Médio. Uma característica importante do projeto formativo ensejado pela instituição é a preocupação em conjugar saberes de diversas áreas do conhecimento. Outra é a preocupação com a ampliação do repertório cultural dos estudantes, evidente em matérias como jornalismo, teatro e leitura crítica, todas presentes na grade regular. Já na última série do Ensino Médio, apoiado em toda a experiência acumulada como um dos melhores pré-vestibulares do país, o Stockler passa a focar a preparação de seus alunos para enfrentar os processos seletivos para ingresso na universidade.