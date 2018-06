Seven Idiomas Augusta oferece curso intensivo de inglês gratuito em julho

Para quem busca uma oportunidade de investir no aprendizado de um novo idioma, mas está com a verba comprometida, uma boa notícia: a unidade Augusta da Seven Idiomas, rede de escolas de idiomas presente há mais de 30 anos no mercado, está com inscrições abertas até 15 de junho para o Intensivo Light, um curso livre de inglês gratuito que será realizado em julho.

Há turmas abertas para os níveis básico, pré-intermediário e intermediário e as aulas serão ministradas por professores em processo de especialização docente CELTA. O curso acontece na Unidade Seven Augusta na Rua Antonio Carlos, 319, em São Paulo, entre os dias 3 e 27 de julho com encontros diários de segunda à sexta-feira em duas opções diferentes de horário: das 9h às 11h15 e das 19h às 21h15.

As vagas são limitadas, não há material didático e a taxa de inscrição é de R$100. Entretanto, caso o aluno tenha 100% de frequência nas aulas todo o valor é devolvido no final do curso. Para se inscrever ou procurar mais informações basta enviar um email para patricia.celta@sevenidiomas.com.br ou ligar para (11) 2392-0017.