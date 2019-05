Seven Idiomas Augusta oferece curso intensivo de inglês gratuito em julho

Para quem busca uma oportunidade de investir no aprendizado de um novo idioma, mas está com a verba comprometida, uma boa notícia: a unidade Augusta da Seven Idiomas, rede de escolas de idiomas presente há mais de 30 anos no mercado, está com inscrições abertas até 15 de junho para o Intensivo Light, um curso