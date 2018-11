Em preparação para o vestibular, 3ª série do EM tem aulas de ioga

Iniciativa do CSL tem o objetivo de ajudar os estudantes a lidar com o estresse e a ansiedade

O último ano da Educação Básica costuma ser marcado por muito estudo, disciplina e ansiedade – causada, em grande parte, pelos exames externos (Enem e outros vestibulares).

No Colégio São Luís, a 3ª série do Ensino Médio tem uma carga horária de aulas expressiva. Os alunos também contam com plantões de dúvidas para a melhoria do desempenho acadêmico, cursos especiais para aperfeiçoamento das competências e habilidades nas áreas de Bio-Exatas e Humanidades e simulados focados no Enem e nos maiores vestibulares do País.

Para ajudar os alunos a gerenciar o estresse decorrente da preparação para a universidade e, também, ensinar algumas técnicas de concentração, o CSL incluiu aulas de ioga na grade curricular das turmas. Desde fevereiro, semanalmente, os estudantes 3ª série do EM podem relaxar o corpo e a mente para enfrentar as provas trimestrais e, especialmente, o Enem e outros exames vestibulares.

“Faz toda a diferença estar bem no momento da avaliação. É preciso saber administrar o tempo e lidar com a tensão para conseguir mobilizar os conceitos e conhecimentos construídos ao longo da vida escolar”, diz Laurindo Cisotto, Coordenador Geral da Orientação Educacional.

Andréa Cavalcanti, professora de Educação Física pós-graduada em ioga, conta que desenvolve com os estudantes não somente algumas posturas da ioga, mas também várias técnicas respiratórias e meditativas.

“Tenho alunos que ficam muito nervosos na hora das provas, mas quando fazem as técnicas de respiração e relaxamento conseguem se acalmar e se concentrar. Ter o domínio das próprias emoções e saber controlar o corpo é uma prática que eles podem levar para toda a vida”, diz Andréa.

Alexandre Wensko, aluno da turma 3.2, concorda: “levarei comigo alguns conceitos, principalmente os relativos à respiração. Faço os exercícios no meu cotidiano, antes de dormir, e também os usei no Enem”.

“Para mim, as aulas foram muito proveitosas, principalmente em um ano tão agitado e cansativo. Testei antes de dormir algumas posturas aprendidas em sala (semente, vela, torção e morto) e percebi que meu sono melhorou demais”, relata Julia Rouanet, aluna da turma 3.3.

A primeira fase de alguns dos principais vestibulares, como Fuvest, Unicamp, Unesp e FGV aconteceu já em novembro. Desejamos aos alunos da 3ª série muita tranquilidade, foco e sucesso em seus próximos exames!