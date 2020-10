Somos América Latina

Após estudo sobre a América Latina, estudantes do 8.º ano expressam artisticamente suas impressões sobre a região

O estudo do continente americano é um dos eixos fundamentais do componente curricular Geografia para os estudantes do 8.º ano do Ensino Fundamental II. Neste trimestre, eles foram convidados a pensar o que caracteriza a América Latina e representar artisticamente suas impressões. O ponto de partida foi uma discussão conceitual em aula e o clipe Latinoamerica.

“As atividades desenvolvidas pelos estudantes trouxeram perspectivas semelhantes do ponto de vista conceitual, mas com enorme liberdade representativa”, afirma a professora de Geografia Roberta Gerson Mouta. A atividade foi desenvolvida nas aulas de Geografia, mas dialogou com os conteúdos de História, e os alunos também contaram com suporte da professora Rosângela Valle, de Arte. “Tive a oportunidade de ver vários trabalhos de diferentes pessoas e descobrir que, com o único comando que a professora nos deu, várias pessoas pensaram em ideias totalmente distintas e criativas. Gostei de saber o quanto pensamos diferente”, afirma a estudante Marina Bedone Azeredo.

O aluno Arthur Pokorny Magalhães de Castro conta como foi o seu processo de criação: “De início, eu fiquei bem perdido sobre o que eu poderia fazer, mas após uma longa pesquisa, eu notei que, na maioria das situações, apenas homens eram destacados na história da América Latina, então eu resolvi dar destaque para as mulheres que não tiveram esse destaque na história, como Maria Quitéria, as mães de maio argentinas, Dandara dos Palmares etc.”

Os estudantes destacaram o quanto a atividade possibilitou ampliar o conhecimento sobre sua própria identidade e cultura, além de perceber a diversidade da região. “Estudar sobre a América Latina é importante, pois é essencial conhecer bem e ter orgulho do lugar de sua origem”, conta o aluno Lorenzo Armelin Petroni.

“Ao conhecer mais sobre a América Latina, me surpreendeu refletir sobre nossa identidade (…) às vezes deixamos de lembrar da nossa própria cultura”, afirma a aluna Ana Beatriz Brandão Greenhalgh.

O estudo trabalhou o Objetivo de Aprendizagem e Desenvolvimento da Matriz Curricular do CSL que propõe investigar sobre aspectos culturais dos povos da América Latina, além dos objetivos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para analisar características de países e grupos de países da América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.

A atividade fez parte das avaliações do trimestre. Chamada de AV1 (Atividade de Verificação da Aprendizagem), é uma avaliação formativa, ocorre durante o processo de aprendizagem e permite ao estudante desenvolver sua criatividade e aprendizado a partir de outros suportes pedagógicos e avaliativos. “Esse sistema de avaliação é uma das inovações do Projeto CSL 2020, que entende os estudantes como autores de seu aprendizado, por meio de metodologias ativas. Assim, eles podem buscar canais de expressão próprios para expor as habilidades desenvolvidas na série”, explica Max Filipe Nigro Rocha, Coordenador de Ciências Humanas do CSL.

Veja parte dos resultados: https://padlet.com/robertagerson/fdr15ifoqb1kudmr