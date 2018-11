Semana do Conhecimento coroa implementação do método de trabalho por projetos

De 29 a 31 de outubro, alunos do 6º ano do EF II à 2ª série do EM apresentaram os resultados de um aprendizado mais significativo e interdisciplinar

Depois de trabalharem por meses em diversos projetos interdisciplinares, estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II à 2ª série do Ensino Médio puderam exibir na Semana do Conhecimento o resultado de seus esforços. Realizado anualmente pelo Colégio São Luís, o evento tem a proposta de destacar a produção de seus alunos e professores e estimular o compartilhamento do saber, ampliando o horizonte de ensino-aprendizagem.

A Semana do Conhecimento contou com saraus, oficinas de arte nos intervalos, apresentações musicais e teatrais, e diversos momentos dedicados à apresentação de trabalhos, como a Feira de Projetos. Grande parte dos produtos e soluções resultantes dos projetos teve uma finalidade social. Já os formatos foram os mais diversos: vídeos, maquetes, documentários, games, sites, aplicativos, histórias em quadrinhos, entre outros.

O 9º ano, por exemplo, promoveu debates a partir do Estudo do Meio feito em Paraty (RJ). Representando grupos da sociedade local, como artesãos, prefeitura, ambientalistas e empresários, os alunos discutiram as vantagens e desvantagens decorrentes da candidatura da cidade a patrimônio misto da humanidade pela UNESCO.

O 8º ano montou uma exposição das camisetas feitas para o projeto “Quantos povos eu, brasileiro, carrego comigo”, em que estudaram as matrizes africanas e indígenas da cultura brasileira.

Baseadas na pesquisa sobre o funcionamento das indústrias, as turmas da 1ª série do Ensino Médio criaram suas próprias fábricas e produziram chinelos, perfumes e cachecóis. Todo o material será doado a pessoas de baixa renda.

O projeto do 6º ano estudou as causas e os efeitos dos desastres ambientais. Por meio de maquetes, posteriormente destruídas para simular as consequências de uma devastação sobre cidades e suas populações, os alunos puderam compreender o fenômeno da ocupação desordenada do espaço, os danos da erosão e a importância da vegetação nativa.

De modo geral, os temas dos projetos das séries conversam diretamente com o contexto atual. “Eletrônicos e suas conexões com o mundo” e “Respeito, Igualdade e Preconceito”, por exemplo, estudados pela 2ª série do Ensino Médio, foram muito trabalhados pelo Enem neste ano, inclusive na redação.

Acompanhe na videorreportagem os trabalhos e temas dos demais anos/séries apresentados na Feira de Projetos.

Trabalhando por projetos: uma nova maneira de aprender

Em sintonia com os desafios atuais da educação, o Colégio São Luís adotou novas metodologias para atender às particularidades de aprendizagem dos estudantes desta geração.

Uma das inovações trazidas pelo Projeto CSL 2020, o método de trabalho por projetos promove a produção de conhecimento a partir do interesse dos estudantes. Parte do conteúdo que seria trabalhado apenas em aulas expositivas passou a ser desenvolvido a partir de pesquisas orientadas pelo corpo docente e que resultaram em diferentes produtos finais.

Por meio do trabalho por projetos pretendemos, além de desenvolver habilidades e competências, despertar nos estudantes a curiosidade e o interesse pelos conteúdos nos diferentes anos/séries, possibilitando que também tragam para a sala de aula o conhecimento que já possuem e que trabalhem para resolver problemas, propondo soluções com base em pesquisas e trocas de ideias em grupo.

Com um aluno mais envolvido em seu processo de aprendizagem, produzindo conhecimento a partir de temas de seu interesse e associando diferentes disciplinas, criamos condições para uma construção conjunta do saber.

“Quando os alunos têm a oportunidade de ver a inter-relação entre todas as ciências (humanas, da natureza, matemática etc.) é que percebem que o conhecimento é único”, conta Wanda Rodrigues, professora de Química.

O professor de Matemática Rodney Luzio comemora o resultado: “Foi gratificante perceber que os alunos conseguiram extrapolar e, a partir daquilo que já conheciam, buscar novos conhecimentos”.

O foco no desenvolvimento de habilidades e competências, associado à formação integral, marca o trabalho do CSL e incentiva nossas crianças e jovens a ocupar uma posição transformadora na sociedade.