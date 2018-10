Desenvolvida com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a atividade estimula o hábito da leitura e trabalha a articulação e o poder de argumentação das crianças

Ao longo de outubro, considerado o mês do livro, apresentamos uma série de vídeos sobre a Roda de Leitores. Desenvolvida com alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, a atividade estimula o hábito da leitura e trabalha a articulação e o poder de argumentação das crianças. A partir de uma lista de títulos definida pelas professoras, cada aluno escolhe uma obra e a indica aos colegas, usando seu discurso para instigar a leitura.

A Roda de Leitores também é um dos espaços que convidam os alunos a conhecer e a pensar sobre o mundo em que nos encontramos inseridos. A atividade, ao ser incluída no cotidiano da classe, traz em si o potencial de ajudar a construir uma comunidade de leitores e escritores na escola. Adicionalmente, permite que as crianças tenham múltiplas oportunidades de explorar novos livros, escolher suas leituras, apreciar os efeitos que cada uma delas lhes traz, falar sobre essas sensações, recomendar leituras e analisar as recomendações recebidas dos colegas, a fim de seguir aquelas que parecem mais interessantes. Dessa forma, desenvolve-se, ao longo do processo, gostos e preferências por obras, gêneros e autores.

“Na Roda de Leitores vemos alunos com pouca idade emitindo suas opiniões, indagando sobre o que ouvem, repetindo e fazendo uso, em outras situações, das expressões usadas pelos autores e apreciando o valor estético do arranjo das palavras.Esta circularidade como espaço/tempo é, e pode ser, proveitosa para a formação de leitores informados, curiosos, instigados, apaixonados pelas histórias, pelos lugares e pelas diferentes culturas”, diz Sueli Marciale, Diretora da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Integral do Colégio São Luís.

Acompanhe abaixo algumas dicas dos nossos alunos. Veja a série completa na TV São Luís, nosso canal no YouTube.