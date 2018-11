Retrato da Memória Afetiva

Trabalho de Artes do 9º do Ensino Fundamental II mostra ambientes do Colégio usando técnicas do Impressionismo

Baseados no Impressionismo, movimento artístico do fim do século XIX, os alunos do 9º ano do EF II representaram suas memórias afetivas ligadas ao Colégio São Luís usando a técnica do empaste e do recorte fotográfico da cena. O trabalho foi realizado nas aulas de Artes, sob supervisão da professora Rosangela Valle.

Assista ao vídeo e conheça as obras e depoimentos dos alunos.