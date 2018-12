Reitor do Colégio São Luís abençoa o terreno da nova sede

Com a inauguração da pedra fundamental, o CSL faz também um convite aos atuais e antigos alunos e colaboradores para a criação de uma cápsula de memórias

No dia 30 de novembro, o Padre Carlos Alberto Contieri, SJ, Reitor do Colégio São Luís, inaugurou a pedra fundamental e abençoou o terreno onde será construída a nova sede do CSL (localizada na Av. Dr. Dante Pazzanese, 295, a poucos metros do Parque do Ibirapuera). A cerimônia contou com a presença dos estudantes representantes de classe e alguns colaboradores.

“A pedra fundamental representa todos nós e a benção e proteção de Deus, que é sempre sólida e que há de nos acompanhar. Tudo nesta escola vai inspirar a nossa criatividade para que ela seja uma luz radiante na nossa cidade”, afirmou o Padre Contieri.

A Professora Sônia Magalhães, Diretora-Geral e Acadêmica do CSL, destacou a importância dos estudantes do Ensino Médio para o projeto: “Eles e aqueles que já se formaram têm um papel importante na nova sede, este presente que ganhamos. Nós ouvimos suas necessidades e sugestões, que contribuíram para o caminho de inovação que trilhamos no Colégio São Luís hoje”.

A razão de ser da nova sede é o aluno. Horizontalizado, academicamente estimulante, com espaços que proporcionam interação, convivência e contato com a natureza, o novo prédio propiciará o desenvolvimento pleno das inovações pedagógicas que já estão acontecendo no CSL desde 2016, respondendo de forma mais adequada às necessidades pedagógicas para que os estudantes possam aprender mais e melhor. A mudança é uma das iniciativas do Projeto CSL 2020. Junto com a nova sede, o Colégio São Luís implementará o currículo integral em tempo integral para todos os estudantes.

Com a inauguração da pedra fundamental, o Colégio São Luís faz um convite aos atuais e antigos alunos e também aos colaboradores para que enviem uma mensagem, em formato de texto, desenho, foto, vídeo, sobre a sua história com o Colégio, em uma demonstração do que gostariam que ficasse registrado na memória do CSL. Os materiais farão parte de uma cápsula de memórias que será fixada no novo edifício.

Abaixo, veja como foi a bênção do terreno e a inauguração da pedra fundamental: