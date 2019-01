Projetos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I trabalham valores ligados à cidadania

Alunos desenvolveram habilidades e competências para identificar e resolver problemas

Estimular a reflexão e incentivar os alunos a buscar soluções para problemas que afetam seu cotidiano na escola foram os princípios norteadores dos projetos desenvolvidos com turmas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Aplicado desde o início de 2018 aos demais anos/séries, o método de trabalho por projetos foi inserido no currículo dos alunos mais novos por meio de eixos temáticos, estudados de maneira transversal com outras disciplinas e escolhidos de acordo com a faixa etária. São eles: Cuidado (Maternal II), Convivência na escola (Maternal III, Pré I e II), Ambiente saudável (1º ano), Espaços de convivência na escola: direito de brincar (2º ano), Consumo consciente (3º ano), Diversidade (4º ano) e Ética e cidadania na escola (5º ano).

Sueli Marciale, diretora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, explica que a ideia foi propor trabalhos com o objetivo de construir soluções para possíveis problemas encontrados na escola, desenvolvendo habilidades e competências fundamentais para a promoção de uma convivência sadia e responsável dentro e fora da escola. “Para formar cidadãos conscientes e comprometidos é preciso trabalhar o cuidado consigo e com o outro, de forma a criarmos um ambiente sustentável. Pensar global e agir local é um princípio de trabalho”, diz.

Participação dos pais

Ficou a cargo das crianças encontrar meios de recorrer às diversas instâncias do Colégio para que as intervenções planejadas fossem possíveis, sempre com a mediação das professoras. A participação das famílias e colaboradores do CSL no processo foi outro diferencial importante. Com seus conhecimentos profissionais, eles auxiliaram os alunos a aprofundar suas pesquisas e deram ideias para que pudessem construir e implementar soluções.

“Trabalhei com o 5º ano em um jornal mural e em um vídeo, no qual os alunos sintetizaram tudo o que aprenderam em seus estudos sobre ética e cidadania com foco nas relações interpessoais. Eles já vieram com um conceito e eu apenas os ajudei a adaptar o discurso à linguagem audiovisual. Foi incrível, uma troca muito bacana”, conta Flavia Sisterolli, jornalista e mãe de aluna.

Busca conjunta por soluções

Baseadas na premissa de desenvolver habilidades e competências para a resolução de problemas reais, cada turma escolheu um foco de atuação.

No eixo temático da convivência no ambiente escolar, o Maternal III, Pré I e II trabalharam o subtema “Conviver, reciclar, brincar… será que dá?”. A problematização feita pelos alunos centrou-se nos momentos de entrada e saída do Colégio, tidos por eles como confusos, e na ausência de uma sala específica para as reuniões da Assembleia de Classe. Com a mediação das professoras, as crianças reformularam a sala de espera para torná-la mais aconchegante e funcional e construíram o “Espaço para nossos sentimentos”, dedicado à realização das assembleias.

Dentro do tema Ambiente Saudável, as turmas do 1º ano criaram diversos projetos. O “Gota de consciência”, por exemplo, promoveu uma reflexão sobre o uso racional da água a partir da observação feita pelas crianças de que havia desperdício nas torneiras dos banheiros. Os alunos, então, realizaram a regulagem não apenas das torneiras de seu andar, mas de todo o Colégio.

Outra turma decidiu investigar como poderia contribuir para a segurança escolar no CSL. Depois de verificar os itens de segurança presentes na escola, conversar com funcionários da CIPA e da enfermaria e de participar de uma oficina de primeiros socorros, os alunos do projeto “Vamos juntos fazer a diferença?” concluíram que muitos acidentes poderiam ser evitados se as normas de segurança fossem seguidas mais atentamente. Como forma de alertar a comunidade escolar, fizeram, com o auxílio de alguns pais, um vídeo de orientação que será veiculado no início de 2019.

Trabalhando o consumo consciente, alunos do 3º ano visitaram uma comunidade indígena para aprender mais sobre preservação dos recursos naturais e sustentabilidade. Ao fim de suas pesquisas, sugeriram a construção de um sistema de captação de água da chuva, montado nas casinhas da Vila Piratininga. Famílias de alguns alunos e colaboradores do Colégio ajudaram na elaboração do projeto e na instalação dos equipamentos.

Todos os projetos proporcionaram aos alunos a oportunidade de intervir na dinâmica escolar, além de estimular o trabalho em equipe, o respeito, o pensamento crítico, o espírito investigativo, a observação, formulação e resolução de problemas, a argumentação e o planejamento.

“A formação integral passa por ver o aluno como sujeito, alguém que coloca a mão na massa, que aprende a fazer as coisas. O desenvolvimento de competências e habilidades para resolver problemas começa no micro, a escola, para depois ir para o macro, o mundo”, resume Sueli.