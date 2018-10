O Conexões é parte da maior celebração de teatro jovem do mundo e, agora, mais do que oferecer peças de autores renomados, convida os próprios jovens a escreverem as suas. O projeto já teve experiências de escrita por jovens nas edições de 2012 e 2014, com Mariana Marteleto e José Arthur Ridolfo que tinham 19 anos à época.

O edital é aberto para que residentes no Estado de São Paulo, entre 15 e 25 anos, enviem um texto para ser encenado por jovens entre 12 e 19 anos, que permita a montagem de uma peça com até 1 hora de duração e que dialogue com o tema gerador “Minha voz é minha liberdade”.

“Minha voz é minha liberdade” foi escolhido para incitar a criação do texto. Ele não deve aprisionar e sim amparar a escrita. O tema provoca, abre possibilidades de caminhos e serve como guia no processo criativo. O texto não precisa necessariamente fazer referência ao tema de uma forma direta e objetiva. O tema é uma inspiração.

As inscrições são gratuitas, estão abertas até 19 de novembro de 2018 e devem ser efetuadas única e exclusivamente pelo site do Projeto Conexões. Para efetuar a inscrição, é necessário preencher integralmente o formulário de inscrição e anexar o texto teatral (em pdf) no campo indicado até às 23h do dia 19 de novembro de 2018.

Desde 2008, em parceria múltipla, as instituições British Council, Colégio São Luís, Cultura Inglesa, Escola Superior de Artes Célia Helena e o National Theatre de Londres desenvolvem o Projeto Conexões, que incentiva o teatro feito por jovens de escolas públicas, privadas e coletivos independentes a partir de textos inéditos escritos por autores contemporâneos do Brasil e da Inglaterra.

Um projeto que impacta um público que dificilmente teria acesso ao teatro, seja na produção, na atuação ou na frequência a casas de espetáculos.

Mostra Conexões de Teatro Jovem 2018

Em 2018, o Conexões comemora 12 anos de existência e se propõe a olhar para a trajetória percorrida, revisitando o portfólio de textos produzidos especialmente para o projeto em diálogo com o universo jovem. São 47 peças de autores brasileiros e britânicos que contam a nossa história e a história de cada grupo, educador e artista que já participou do Conexões.

Convidamos os grupos para revisitarem o nosso portfólio de textos e escolherem qualquer uma das peças para montar este ano. Como resultado, teremos uma retrospectiva do projeto com textos de quase todas as edições que tivemos até aqui.

Confira a grade de apresentações e programe-se!

12ª Mostra Conexões de Teatro Jovem

De 5 a 14 de outubro – de quinta a domingo (horários diversos)

Local: Teatro Cultura Inglesa-Pinheiros (Rua Dep. Lacerda Franco, 333)

Entrada Franca

Retirada de ingressos 1h antes de cada apresentação

Dia 5 de outubro (sexta)

20h30 – Anoesis, de Junction25 – com Grupo da Escola Superior de Artes Célia Helena (Texto integrante da edição 2014 do Projeto Conexões)

Dia 6 de outubro (sábado)

11h – Os Músicos, de Patrick Marber – com Grupo Eda de Teatro (Texto integrante da edição 2016 do Projeto Conexões)

16h – A Voz do Silêncio, de José Arthur Ridolfo – com Grupo Teatro & Cia (Texto integrante da edição 2014 do Projeto Conexões)

20h – DNA, de Dennis Kelly – com o Grupo do Colégio São Domingos (Texto integrante da edição 2015 do Projeto Conexões)

Dia 7 de outubro (domingo)

16h – Celular: o show, de Jim Cartwright – com o Grupo da E.E. Prof. Astrogildo Silva (Texto integrante da edição 2013 do Projeto Conexões)

20h – Mentiroso, de Gregory Burke – com o Grupo do Colégio São Luís (Texto integrante da edição 2014 do Projeto Conexões)

Dia 10 de outubro (quarta)

20h30 – Admirável Mundo Novo!, de Luís Alberto de Abreu – com o Grupo do Colégio Espírito Santo (Texto integrante da edição 2017 do Projeto Conexões)

Dia 11 de outubro (quinta)

20h30 – As Crisálidas, de David Harrower – com o Grupo do Colégio Vera Cruz (Texto integrante da edição 2012 do Projeto Conexões)

Dia 12 de outubro (sexta)

20h30 – The brook under the bridge (A ponte), de Lucienne Guedes – com o Grupo da Cultura Inglesa (apresentação em inglês – Texto integrante da edição 2016 do Projeto Conexões)

Dia 13 de outubro (sábado)

20h – Maledicência, de Jandira Martini – com Cia. Palco de Teatro (Texto integrante da edição 2010 do Projeto Conexões)

Dia 14 de outubro (domingo)

16h – Bolo de Noiva, da Mario Viana, com o Grupo Mudança de Cena (Texto integrante da edição 2008 do Projeto Conexões)

20h – Meio-Fio, de Marcelo Rubens Paiva – com Grupo da E.E. Dr. Baeta Neves (Texto integrante da edição 2007 do Projeto Conexões)