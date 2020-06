Orientação profissional on-line no Colégio São Luís

Estudantes participam de atividades que ajudam na escolha profissional

O momento de escolha da profissão, importante na vida dos jovens é, geralmente, um período cercado de muitas dúvidas e incertezas. Nessa etapa, o apoio da família e o suporte da escola, por meio de atividades que possibilitam o conhecimento de diferentes profissões, são essenciais para que o jovem possa tomar uma decisão com mais segurança.

No Colégio São Luís, a Orientação Profissional é uma das dimensões do Projeto de Vida desenvolvido com os alunos. Ao longo do ano, os estudantes do 9.º ano do Ensino Fundamental II à 3.ª série do Ensino Médio participam de atividades, palestras e eventos cujo objetivo é proporcionar aos alunos conhecimento sobre o mundo do trabalho e sobre as possibilidades de carreira.

Em 2020, uma das principais novidades do Colégio São Luís nessa área foi a inclusão de um horário reservado à mentoria na grade curricular. Com isso, semanalmente, as turmas da 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Ensino Médio têm uma aula reservada com um professor mentor. Durante esse processo são trabalhados a orientação profissional, a organização dos estudos e os temas transversais, além do fortalecimento de vínculos, da autonomia e do espírito colaborativo, pontos importantes para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes.

O objetivo das aulas de mentoria é assegurar o desenvolvimento de competências socioemocionais, que são essenciais para a vida pessoal e profissional dos estudantes. Ana Paula Bellizia, Orientadora Educacional da 2.ª e 3.ª séries do Ensino Médio, explica que “nas aulas de mentoria, além dos professores mentores, nós temos convidados palestrantes externos e quase todos eles tocam no tema da orientação profissional. A partir deste ano, com o tempo de mentoria no currículo, os docentes estão mais próximos e lidam frequentemente com esse tema, principalmente com as turmas da 3.ª série que já estão na fase dos vestibulares”.

Com o cenário imposto pela pandemia do Covid-19, o Colégio São Luís reorganizou as atividades relacionadas à Orientação Profissional. Na 3.ª série, os estudantes contam com atendimentos individuais por meio de videochamadas, em que eles podem conversar e tirar dúvidas sobre carreira, futuro, vestibulares, entre outros temas. “É um espaço direto de diálogo com a Orientação Educacional, que está sempre à disposição para conversar com os alunos”, explica Ana Paula.

Os alunos da 3.ª série também podem acessar informações sobre carreira e vestibulares no Teams. A Orientação Educacional disponibilizou links de sites e materiais de apoio na pasta de orientação educacional da série. Neste período de atividades a distância, os alunos também são sempre incentivados a participar de webinars, palestras e desafios on-line promovidos por faculdades e universidades.

No 1.º semestre, um dos eventos mais importantes da Orientação Profissional aconteceu virtualmente. No dia 29 de maio, o Fórum de Profissões contou com a participação de cerca de 400 estudantes, do 9.º ano do Ensino Fundamental II à 3.ª série do Ensino Médio. Nos encontros virtuais, realizados via Teams, professores e especialistas, de faculdades e universidades de diferentes áreas, conversaram com os alunos sobre carreira, mercado de trabalho, vestibulares e ENEM. Os estudantes ainda puderam fazer perguntas e interagir com os convidados.

Como a escolha profissional faz parte de um processo, é sempre importante lembrar que essa decisão está intimamente relacionada ao nível de autoconhecimento de cada um. Questões como “Qual o meu propósito de vida?”, “O que o trabalho representa para mim?”, “O que eu verdadeiramente gosto de fazer?” são perguntas que ajudam a refletir para a construção do projeto de vida e para a escolha da carreira que se pretende seguir.

Antes do Fórum de Profissões, em abril, os alunos tiveram a oportunidade de participar de uma live com o tema “Boas Escolhas”, apresentado por Jéssica Coli, colaboradora do Departamento de Recursos Humanos do CSL, formada em Psicologia e especialista em Neuropsicologia. No encontro, realizado em uma das aulas de Mentoria, ela apontou o porquê o autoconhecimento é importante para fazer boas escolhas e quais pontos precisam ser observados na hora de decidir uma profissão a exercer.

O evento foi mais uma das atividades promovidas pelo Colégio São Luís que abordou a dimensão do autoconhecimento com os estudantes. Você pode ver ou rever a Live sobre Boas Escolhas clicando aqui!