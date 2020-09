Orientação Profissional: caminho para fazer boas escolhas

Colégio São Luís promove eventos on-line com profissionais de diferentes áreas

O autoconhecimento é um dos caminhos para os jovens durante o processo de escolha profissional. Observar suas características pessoais, seus gostos, sua personalidade e como gostaria de contribuir com o mundo são aspectos importantes na hora de decidir qual carreira seguir. Além disso, o conhecimento do mercado de trabalho, das possibilidades de carreira e da rotina profissional são essenciais nessa etapa de escolhas.

A Orientação Profissional é uma das dimensões do Projeto de Vida desenvolvido com os estudantes no Colégio São Luís. Ao longo do ano, o CSL promove atividades e eventos que ajudam o aluno nesse processo de discernimento vocacional. Com o contexto imposto pela pandemia da Covid-19, assim como no 1.º semestre, os encontros aconteceram on-line no mês de setembro, nas turmas do diurno e noturno.

No dia 3, as turmas do 9.º ano do Ensino Fundamental II à 3.ª série do Ensino Médio Diurno participaram do Fórum de Profissões. Os encontros virtuais aconteceram via Teams, ao longo do dia, e foram organizados em 12 mesas temáticas, das áreas de Direito, Saúde, Engenharia, Comunicação, entre outras.

O evento reuniu cerca de 40 profissionais de diferentes áreas como antigos alunos, pais/mães de alunos e colaboradores do CSL. Nas conversas, os participantes contaram sobre suas trajetórias profissionais, carreira e mercado de trabalho para os mais de 300 alunos que acompanharam as mesas temáticas.

Segundo Rafael Araújo, coordenador do Ensino Médio Diurno, “as atividades de orientação profissional são importantes para auxiliar os estudantes a fazerem a melhor escolha para sua vida. O Fórum, a partir da experiência concreta e do relato das escolhas feitas por profissionais experientes, permite aos alunos conhecer a multiplicidade de caminhos possíveis no mercado de trabalho”.

No Ensino Médio Noturno, entre os dias 8 e 11, as turmas da 3.ª série participaram da Semana de Profissões, realizada on-line via Teams. O Reitor do CSL, Pe. Carlos Contieri, SJ, fez a abertura do evento e ressaltou que “a vocação do ser humano é a felicidade”, inspirando os estudantes.

Segundo a aluna Katherine Martins, da 3.ª série do Ensino Médio Noturno, a Semana de Profissões foi muito importante. “Esse é o momento que podemos refletir melhor, parar um pouco com a correria do dia a dia e analisar quem a gente é, nossos hobbies, o que a gente gosta de fazer e como isso pode influenciar na nossa profissão. A fala do Pe. Contieri sobre felicidade me impactou porque nas palestras isso foi muito bem desenvolvido pelos convidados. Os depoimentos enriqueceram muito o evento e contribuíram para o meu processo de autoconhecimento”, afirma a estudante.

Ao longo dos quatro dias de evento, os alunos acompanharam palestras de profissionais das áreas de Psicologia, Comunicação, Artes, entre outras. Além das apresentações, os estudantes tiveram a oportunidade de ouvir o depoimento de antigos alunos que, em pequenos vídeos, contaram suas histórias pessoais, trajetórias no CSL Noturno, o processo da escolha profissional e um pouco do dia a dia de suas profissões.

As reflexões promovidas durante o evento são importantes para esse momento de discernimento sobre o futuro. “Esses profissionais puseram nossos estudantes diante de vários fatores a se considerar no processo de escolha de uma profissão. As reflexões destacaram a necessidade de cada um saber quais são suas competências e habilidades, as profissões do futuro, o domínio de ferramentas que ajudam na inserção no mercado de trabalho, o impacto que a profissão exerce na vida cotidiana e possíveis caminhos para se chegar a boas escolhas”, finaliza Paulo Bacelar, professor de Língua Portuguesa e assessor técnico-pedagógico do Ensino Médio Noturno.