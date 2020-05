O trabalho com os ODS em um colégio jesuíta

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU encorajam nossos estudantes a encontrar soluções aos desafios do mundo

A Educação Jesuíta está atenta às questões do mundo e, à luz da inspiração inaciana, os nossos estudantes são instigados a responder aos desafios da sociedade. No documento Colégios Jesuítas: Uma tradição viva no século XXI. Um exercício contínuo de discernimento, lançado em 2019, a Companhia de Jesus reafirma sua tradição humanista de preparar alunos para se tornarem agentes de mudança a serviço do bem comum.

Nesse processo de formação, os colégios jesuítas têm a missão de oferecer uma educação que esteja conectada com a realidade e que desafie os alunos a propor, com imaginação e criatividade, soluções justas e igualitárias aos problemas globais. É nesse contexto que o Colégio São Luís assumiu o compromisso de trabalhar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) em projetos e atividades desenvolvidos com os estudantes.

Os ODS são uma agenda para equilibrar o desenvolvimento humano com a proteção do planeta, propostos durante a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), realizada em 2015, em Nova York, nos Estados Unidos. Na ocasião, os líderes de governos e de Estado de 193 países adotaram a Agenda 2030, um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A Agenda 2030 convida diferentes atores da sociedade a implementar ações e/ou a desenvolver iniciativas que respondam aos desafios propostos pelos ODS. As escolas têm um papel ainda mais especial nesse cenário, pois são o ambiente no qual os cidadãos são formados e estimulados a ser agentes de mudança.

Como obra educativa da Companhia de Jesus, o Colégio São Luís implementou em seus projetos e atividades questões norteadoras relacionadas aos ODS, que encorajam nossos estudantes a encontrar soluções aos desafios do mundo. Com o olhar do desenvolvimento sustentável, todas as turmas, do Pré I à 3.ª série do Ensino Médio, são chamadas a refletir sobre assuntos relacionados à erradicação da pobreza, proteção do planeta, igualdade, entre outros (conheça os 17 ODS abaixo).

Os ODS nos convidam a repensar o impacto das ações humanas e podem ser trabalhados em diferentes contextos, ajudando a levantar questões importantes. Uma pergunta norteadora relacionada aos ODS dá mais sentido ao que está sendo estudado pelo aluno. Uma situação-problema do ambiente escolar, por exemplo, pode levar a diversas reflexões como quanto de lixo produzimos? Separamos os resíduos corretamente? Qual o impacto de reciclar esses materiais? Quem são as pessoas beneficiadas?

Ao longo do ano escolar, os ODS serão percebidos nos projetos e nas atividades realizadas no Colégio São Luís e serão desenvolvidos mesmo neste período de atividades a distância. Aqui, faço um convite às famílias para que incentivem os alunos no envolvimento com os trabalhos desenvolvidos no ambiente escolar. Converse com seus filhos, pergunte sobre qual questão precisam responder em um projeto/atividade, discuta sobre os impactos daquela situação na sociedade etc.

O envolvimento de todos é essencial nesse processo de ensino-aprendizagem e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável servem de inspiração para a formação de homens e mulheres criativos, competentes, conscientes, comprometidos e compassivos.

Renato Laurato, Diretor Acadêmico do Colégio São Luís

*E-mail: renato.laurato@saoluis.org