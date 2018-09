Projeto de Vida e Orientação Profissional: o autoconhecimento como caminho para boas escolhas

Proposta do Colégio São Luís estimula estudante a fazer escolha profissional embasada

Quando falamos em Orientação Profissional logo pensamos na escolha de uma carreira, de um trabalho que nos traga satisfação pessoal e sustento econômico. No entanto, antes de começar a busca por uma profissão, é necessário responder a algumas questões essenciais: “o que gosto de fazer?”; “quais são minhas competências?”; “o que quero fazer pelo mundo?”. Esse constante exercício de autoconhecimento, cujas respostas fornecem subsídios importantes para a escolha mais adequada, faz parte do chamado Projeto de Vida.

Segundo o educador Antônio Carlos Gomes da Costa, o Projeto de Vida é “o caminho a ser percorrido entre o ser e o querer ser na vida de uma pessoa”. O Projeto de Vida do CSL, alinhado à sua proposta pedagógica de formação integral, em que se busca desenvolver um aluno competente e, ao mesmo tempo, comprometido a usar seus conhecimentos para servir aos demais e transformar a realidade em que vive, encontra sustentação nesse conceito. Ele compreende diversas ações, incluindo momentos formativos que abordam temas pertinentes ao desenvolvimento da criança e do adolescente, como o Ciclo de Palestras e as Rodas de Conversa, que acontecem no 1º semestre do ano. Voltados tanto para os pais como para os alunos, os eventos contam com a presença de especialistas convidados para tratar de assuntos como o uso responsável da Internet e prejuízos causados pelo consumo de álcool e drogas ilícitas.

Outra linha de ação do Projeto de Vida está centrada nos Laboratórios da Humanística. Durante todo o ano letivo, por meio de atividades de sensibilização e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, os Laboratórios estimulam os estudantes a discutir, analisar e refletir sobre seus comportamentos, relacionamentos e escolhas nas mais diversas esferas, não apenas na acadêmica.

Muito além da escolha de uma carreira

Se, com o amparo da família e da escola, os estudantes forem instigados de forma ampla a se autoconhecer e a refletir sobre o que querem, terão mais chances de fazer escolhas conscientes. Por isso, é fundamental entender processo de decisão profissional como consequência do conjunto das pequenas escolhas feitas até então.

Nesse contexto, a Orientação Profissional figura como um eixo fundamental do Projeto de Vida. A expressão, que aos poucos substitui o termo “Orientação Vocacional”, evidencia a importância do autoconhecimento para uma tomada de decisão mais consciente e objetiva. Enquanto “Orientação Vocacional” traz a ideia de que cada um de nós nasce com uma espécie de chamado ao qual deve atender, a “Orientação Profissional” remete a um modo abrangente de identificar os caminhos profissionais mais adequados ao perfil de cada indivíduo.

Orientação Educacional: apoio constante

Por enxergarem a escola como um lugar privilegiado para a promoção de experiências e de conhecimento sobre o mundo do trabalho, as equipes de Orientação Educacional do Colégio São Luís promovem regularmente eventos com o objetivo de oferecer aos estudantes informações sobre carreiras e profissões, ampliando seus horizontes e perspectivas sobre a futura escolha profissional.

Entre elas estão o Fórum de Orientação Profissional, mesas redondas com profissionais de diversas áreas, visitas (individuais e coletivas) a empresas e universidades, dinâmicas realizadas em sala de aula com a 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e, mais recentemente, o “Estágio por um Dia”, iniciativa do Colégio que possibilita aos estudantes conhecer in loco a rotina da profissão que pretendem seguir.

Além dessas ações, a Orientação Educacional realiza atendimentos individuais ou em grupo para orientar estudos e dar suporte à melhoria dos resultados acadêmicos; oferece auxílio na pesquisa por carreiras e universidades; fornece informações sobre cursos e suas grades curriculares; e apoia os estudantes no processo de inscrição no Enem e nos maiores vestibulares do País.

Todo o trabalho da Orientação Profissional do CSL, em conjunto com as ações de seu Projeto de Vida e o auxílio da Orientação Educacional, tem a missão de permitir que, por meio da educação inaciana, “os alunos possam penetrar no sentido da vida, que por sua vez nos pode ajudar a descobrir o que somos e para que existimos. (Isso) nos proporciona critérios para fixar nossas prioridades e tomar decisões em momentos críticos da vida” (PEDAGOGIA INACIANA, 1993, p. 100).