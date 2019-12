Missa de inauguração e bênção da nova sede do Colégio São Luís

Momento reuniu colaboradores, jesuítas, religiosos e autoridades

A bênção de inauguração da nova sede do Colégio São Luís aconteceu nesse sábado (14) e reuniu, além dos colaboradores do CSL, jesuítas, religiosos e autoridades.

O Cardeal D. Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, presidiu a missa, concelebrada por Dom Carlos Lema, responsável pelo vicariato de Educação e Universidades da Arquidiocese de SP, pelo Pe. João Renato Eidt, SJ, Superior da Província dos Jesuítas do Brasil, e pelo Pe. Carlos Contieri, SJ, Reitor do CSL e diretor do Pateo do Collegio.

O momento, muito esperado por todos, marcou a inauguração oficial do novo prédio localizado na Av. Dr. Dante Pazzanese, 295, que receberá, a partir de 2020, nossos estudantes, razão de existir dessa escola de mais de 150 anos.

Clique aqui e confira as fotos!