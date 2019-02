Equipes acadêmica e administrativa do Colégio São Luís começaram o ano com retomada do Projeto CSL 2020: dias de reflexão sobre o que foi feito até agora e projeção dos passos que serão dados em 2019

De 21 a 24 de janeiro, professores e colaboradores reuniram-se na Jornada Pedagógico-administrativa, evento realizado anualmente como abertura do ano letivo no Colégio São Luís. Foi um momento de planejamento do novo ano, mas também de reflexão e formação, especialmente para a equipe acadêmica.

Começamos o ano com a construção da nova sede a todo vapor e com etapas do Projeto CSL 2020 já concluídas: revisão da Mariz Curricular, finalizada até o 9 º ano do Ensino Fundamental II; e ajustes possíveis na Matriz do Ensino Médio, uma vez que ainda não há a definição final sobre a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) desse segmento. Avançamos também na organização e estrutura da escola. Durante a Jornada todos os profissionais do CSL puderam conhecer, com detalhes, o planejamento para 2020.

Com o Projeto CSL 2020, o Colégio São Luís busca cumprir, da melhor forma, a missão da Companhia de Jesus na cidade de São Paulo, oferecendo um trabalho educativo que integra as diferentes dimensões da formação do estudante no processo de aprendizagem. Para isso, o currículo foi revisitado, considerando a proposta de educação integral dos colégios jesuítas, reforçada com o lançamento do PEC RJE em 2016, os 5C’s que caracterizam o CSL (excelência na educação de pessoas criativas, competentes, conscientes e comprometidas na compaixão), os documentos oficiais da Educação no Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Nossa ambição é sermos capazes de realizar um processo educativo de qualidade, que revele a identidade inaciana e jesuítica do Colégio São Luís e seja uma resposta eficaz aos desafios dos tempos atuais”, destacou a professora Sônia Magalhães, Diretora-geral e Acadêmica do Colégio. A mudança de sede só faz sentido dentro de um conjunto de iniciativas de renovação do espírito e de inovação das práticas em todas as áreas do CSL.

O currículo 2020 traz as Competências Gerais do Colégio São Luís como um mapa mais claro para a formação integral e integradora dos estudantes. As competências serão trabalhadas gradativamente, da Educação Infantil ao Ensino Médio: Repertório Cultural, Cultura digital, Político-social, Lógico-analítica, Colaborativa, Comunicativa e Intrapessoal.

Dando continuidade à formação docente sobre práticas pedagógicas inovadoras e suas tecnologias, durante a Jornada os professores avançaram nas discussões sobre Metodologias Ativas.

Em pequenos grupos de trabalho, a equipe acadêmica teve uma experiência prática sobre metodologias, utilizando o próprio conceito nas atividades de que participaram. Lilian Bacich, Coordenadora do curso de Pós-graduação em Metodologias Ativas do Instituto Singularidades, conduziu a experiência, trazendo como reflexão principal que as inovações só fazem sentido se atenderem à intencionalidade pedagógica. No ano de 2018, a Aprendizagem Baseada em Projetos, da metodologia Problem Based Learning (PBL), foi utilizada pelos estudantes do Colégio São Luís como primeiro passo na implementação de metodologias que envolvam os estudantes de forma mais ativa e responsável.

A Jornada seguiu com atividades específicas para cada segmento, com foco nos novos recursos tecnológicos que passarão a auxiliar a aprendizagem. Os professores iniciam o ano com todo o apoio necessário e a conclusão da composição da área acadêmica, que passou a contar com cinco coordenadores de área (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas). Esses profissionais estão exclusivamente dedicados ao acompanhamento do trabalho dos professores, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com a missão de garantir a efetiva integração do processo de ensino e aprendizagem, a continuidade e a coesão do currículo.