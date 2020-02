Jornada Pedagógico-Administrativa promove diferentes atividades

Palestras, oficinas e treinamentos marcaram a semana de formação dos colaboradores do CSL

A Jornada Pedagógico-Administrativa, evento que marca o início do ano letivo do Colégio São Luís, promoveu uma semana de intensa formação para as equipes acadêmicas, entre os dias 20 e 24 de janeiro. A programação incluiu treinamentos sobre tecnologias e plataformas educacionais, palestras sobre métodos avaliativos, alfabetização e letramento, metodologia da Aprendizagem Baseada em Projetos, além de formações específicas de cada segmento.

Na abertura do evento, o Reitor do Colégio São Luís, Pe. Carlos Contieri, SJ, ressaltou o fato de o CSL ser uma escola católica e jesuíta e falou que devemos procurar estar abertos ao novo. “Aos poucos, vamos nos adaptando a uma nova forma de trabalhar, a um novo espaço. Então, a mudança de mentalidade, a abertura à criatividade e estar disposto a aprender sempre é essencial”, afirmou ele para os mais de 300 colaboradores das áreas acadêmicas e administravas do colégio.

A Prof.ª Sônia Magalhães, Diretora-Geral, relembrou as principais etapas do Projeto CSL 2020, que envolveu desde a revisão da Matriz Curricular até a mudança de sede, ressaltando que as inovações responderam às orientações do Projeto Educativo Comum (PEC), documento da Rede Jesuíta de Educação, lançado em 2016. Ela reforçou que “o Colégio São Luís inova a partir de sua tradição inaciana”.

Segundo Renato Laurato, Diretor Acadêmico, a Jornada Pedagógico-Administrativa foi um momento importante, pois os professores puderam conversar, fazer escolhas e falar sobre projetos e metodologias. “Os docentes participaram de capacitações, formações, reflexões e tiveram a oportunidade de conversar entre si. Com isso, eles se apropriaram dos espaços pedagógicos e planejaram as estratégias e as metodologias utilizadas ao longo do ano, pensando sempre no aluno como centro do processo”, ressalta.

Após uma semana de formação e planejamento, “as famílias e os nossos estudantes podem esperar uma equipe bastante animada, envolvida e preocupada em oferecer o que há de melhor em termos de aprendizagem”, finaliza Renato.

Que 2020 seja um ano de muitas conquistas e aprendizados para todos!