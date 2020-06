Estudantes do Colégio São Luís participam do Fórum FAAP on-line

A participação dos alunos em simulações da ONU reforça a educação integradora e humanista do CSL

A declaração de pandemia de Covid-19 pela OMS (Organização Mundial da Saúde), em 11 de março, apresentou uma nova realidade para o mundo. Os governos de diversos países precisaram tomar medidas restritivas para conter a disseminação do vírus entre a população. Com isso, iniciamos um período de isolamento social e a rotina de todos mudou drasticamente. Os eventos que estavam planejados tiveram que se adaptar a novos formatos e um deles foi o Fórum FAAP, simulação das Nações Unidas, que reúne estudantes do Ensino Médio de diversas escolas do Brasil.

Em sua 17.ª edição, o evento foi realizado on-line, em um formato reduzido e contou com a participação de 21 colégios de São Paulo, entre os dias 26 e 28 de maio. O Colégio São Luís marcou presença e foi representado por duas estudantes: Thaís Ulhoa e Larissa Costa Rangel, ambas da 3.ª série do Ensino Médio, respectivamente, dos períodos diurno e noturno. As alunas tiveram a oportunidade de debater temas de interesse global e exercitaram habilidades de negociação, oratória e argumentação. Tudo a distância.

No Comitê do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU, que trabalha pelo combate à pobreza e pelo Desenvolvimento Humano, as estudantes participaram de discussões sobre questões socioeconômicas da região do Sahel, localizado na África subsaariana.

Thaís atuou como delegada da Índia e discutiu sobre melhorias na região. A estudante ressalta a importância da colaboração durante o evento. “Foi uma experiência bem diferente já que fizemos tudo pela internet, mas, felizmente, conseguimos compartilhar documentos de trabalho e escrever propostas juntos para o tema da simulação”, afirmou.

Como representante da Argélia, a estudante Larissa estudou muito sobre a realidade do país e de sua população. “Este é o país mais poderoso economicamente do Sahel e o maior em extensão territorial do continente africano. As atividades que realizei foram propostas juntamente com os outros países do Sahel e da Europa para financiamento de projetos na área, visando maior desenvolvimento da região e de todo o continente africano”, explicou.

Segundo Max Rocha, Coordenador de Ciências Humanas do CSL, a educação para a cidadania global é uma das características dos colégios jesuítas e eventos como este incentivam os alunos a serem proativos e colaborativos na criação de um mundo mais pacífico, tolerante e inclusivo. “A participação de nossos estudantes em simulações da ONU reforça a educação integradora e humanista presente no projeto educacional do CSL. A presença no Fórum FAAP fortaleceu a importância de manter um diálogo aberto e democrático, abrangendo diversas perspectivas de países distintos e que tenham como prioridade a garantia de oferta e de consolidação de valores como a inclusão, a justiça e o bem-estar social e espiritual de todos”, reforçou.

A estudante Thaís ressalta que, apesar de algumas dificuldades devido ao evento ser realizado a distância, a experiência proporcionou muito aprendizados: “foi muito divertido e pudemos apresentar várias soluções para os problemas no Sahel. Agradeço muito ao São Luís e ao Fórum FAAP por me dar a oportunidade de participar desse formato on-line”.

Larissa compartilha o mesmo sentimento da colega: “eu amei participar do evento, gostaria muito que fosse presencial, mas as circunstâncias não permitiram, mesmo assim gostei muito e gostaria de agradecer a oportunidade de aprendizado”, conclui.