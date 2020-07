O caso do Colégio São Luís durante a crise da COVID-19

O Colégio São Luís lança o projeto Educação em tempos de Pandemia: o caso do Colégio São Luís durante a crise da COVID-19, para reunir relatos, comentários, descrições, testemunhos, análises, imagens, depoimentos, exposições, partilhas, estudos e dinâmicas compartilhadas por sua comunidade educativa – colaboradores, estudantes e famílias – sobre tudo que foi proposto e executado pela instituição nesse período.

O CSL compreende, enquanto instituição, a importância de registrar o conteúdo produzido no atual contexto. Isso ilustra a interação constante que a escola deve ter com o mundo no qual está inserida. O projeto surge da necessidade de se ter um inventário das vivências de sua comunidade educativa, na urgência de compartilhar com os demais as ações que empreendemos, mas, principalmente, na necessidade de transformarmos esse período difícil em uma experiência significativa, tornando-o em um tempo de reinvenção, práticas criativas e produtos significativos.

Com a pandemia da COVID-19 e o isolamento social, a comunidade educativa do CSL passou a experimentar novas formas de comunicar e exercitar o conhecimento. Ampliou as metodologias para obter uma aprendizagem eficiente, respeitando os limites que a situação nos impõe. Abriu suas casas e parte de sua intimidade. Sentiu a falta do convívio presencial e encontrou novos sentidos para detalhes que antes passavam despercebidos.

O Colégio São Luís entende que essa história deve ser devidamente registrada e contada por quem a viveu, ela pertence a seus protagonistas. A apresentação completa do projeto, assim como os primeiros relatos já estão disponíveis aqui: www.saoluis.org/desafios-da-educacao-em-tempo-de-pandemia