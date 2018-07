Colégio São Luís vence a 1ª Maratona da Criatividade promovida pela Full Sail University

Grupo de alunos da 2ª série do EM fez vídeo com propostas mais inovadoras para o desenvolvimento sustentável. Colégio recebeu duas menções honrosas em outras categorias

O Colégio São Luís foi uma das oito escolas brasileiras convidadas pela Full Sail University (EUA) a participar da 1ª Maratona da Criatividade. Divididos em grupos e orientados por um professor, os estudantes deveriam fazer um vídeo de até três minutos com propostas criativas para solucionar problemas relacionados à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, elaborada pela ONU. Além de instigar a inovação, a Maratona da Criatividade teve como objetivos desenvolver o empreendedorismo, o trabalho em equipe, a liderança e a comunicação dos alunos, habilidades fundamentais para todo bom profissional nos dias de hoje.

A cerimônia de premiação da Maratona da Criatividade, realizada no último sábado (23), anunciou como vencedor o grupo formado por Amanda Neves, Eduardo Sattin, Guilherme Machado, Nicole Willy e Pedro Santalucia, alunos da 2ª série do EM orientados pelo professor Rodney Luzio. Cada aluno ganhou uma câmera JVC e o Colégio recebeu um troféu como lembrança pela conquista de seus alunos.

Outros dois grupos do CSL receberam menções honrosas nas categorias “Múltiplas Linguagens” (alunos da 3ª série do EM Giordano Freitas, Julia Carbonell, Luís Felipe Faquini e Luiz Gabriel Mendes, orientados pelo professor Walter Kudo) e “Atuação” (alunos da 3ª série do EM Gabriela Choi, Lucas Unti, Luísa Xavier e Marina Celani, orientados pelo professor Fábio Mesquita).

Os alunos tiveram quase dois meses para apresentar seu produto final à Full Sail. Durante esse período, a universidade promoveu sessões de mentoria online com profissionais especializados em sustentabilidade, audiovisual, edição, design thinking, multilinguagens e outras áreas. Tudo para ajudar os grupos na concepção de seus vídeos.

Assista abaixo ao vídeo vencedor e às outras duas produções do CSL que ganharam menção honrosa na Maratona da Criatividade.