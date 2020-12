Colégio São Luís promove webinar com sobreviventes da bomba de Hiroshima

Os depoimentos de Morita, Watanabe e Bonkohara emocionaram a comunidade educativa

“Eu, Takashi Morita, fui vítima da bomba atômica em Hiroshima, aos 21 anos. O meu desejo agora é que o mundo continue em paz, sem guerra. Já se passaram 75 anos, mas não consigo esquecer aquela tragédia”, afirmou Takashi Morita, 96 anos, durante o webinar promovido pelo Colégio São Luís, em outubro.

O senhor Takashi Morita, a senhora Junko Watanabe (77 anos) e o senhor Kunihiko Bonkohara (80 anos), que participaram do encontro virtual são sobreviventes da bomba atômica lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima, em 1945. No webinar, eles compartilharam com a comunidade educativa os horrores daquele 6 de agosto e emocionaram a todos com seus relatos.

O Orientador Educacional dos 7.º e 8.º anos do Ensino Fundamental II, Renan Nascimento, abriu o encontro com uma canção sobre Hiroshima. Em seguida, os professores do 7.º ano do Ensino Fundamental II Antônio de Pádua, Luiz Silva e Daniela Rojas explicaram o processo histórico que antecedeu o lançamento da bomba, as questões geopolíticas da época e as consequências socioambientais do episódio que matou cerca de 140 mil pessoas.

O professor Luiz explicou que o lançamento da bomba atômica encerrou os conflitos entre os Estados Unidos e o Japão na 2.ª Guerra Mundial: “esses conflitos começaram quando os japoneses atacaram a base de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Depois desse ataque, temos a famosa Batalha de Midway, cujos confrontos se prologam ao Pacífico até o lançamento da bomba”.

Dias após o ataque à cidade de Hiroshima, Nagasaki também foi alvo de outra explosão nuclear que dizimou milhares de vida e que deixou um cenário de destruição. As memórias desses episódios são muito dolorosas para Morita, Watanabe e Bonkohara. “As lembranças são de muitas pessoas sofrendo, aqueles estudantes inocentes morrendo, juntamente com o gemido e a dor daqueles dias. Eu não consigo tirar da minha mente mesmo agora, depois de 75 anos. Em uma guerra quem sofre mais é a população em geral […]. Eu espero que essas ameaças nucleares sejam tiradas enquanto eu ainda estiver vivo”, disse o senhor Morita.

Desde 2016, Morita, Watanabe e Bonkohara participam do projeto Sobreviventes pela Paz, no qual encenam a peça Os Três Sobreviventes de Hiroshima, que tem roteiro e direção de Rogério Nagai. No teatro, eles narram como sobreviveram mesmo estando próximos ao local de explosão da bomba, em um relato de superação, força e luta pela vida.

Conhecer a história e refletir sobre os acontecimentos é fundamental para o processo educativo. A reflexão e a experiência são componentes da Pedagogia Inaciana e importantes para compreender o mundo e fazê-lo sempre um lugar melhor.

Clique aqui e assista à integra do webinar.