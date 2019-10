Colégio São Luís firma parceria com a Universidade de Harvard

Alunos do Ensino Médio Noturno são selecionados para programa de mentoria da instituição americana

O Colégio São Luís e o Harvard Brazil Office, escritório da universidade americana no Brasil, assinaram uma parceria para a participação de estudantes do Ensino Médio Noturno no programa MLAB (Mentoring and Language Acquisition in Brazil). Nessa primeira edição, dois alunos foram selecionados: Pedro Duarte (2.ª série) e Pedro Lucca Lamark (1.ª série).

Entre os meses de outubro e dezembro, os alunos serão acompanhados por estudantes de Harvard em um processo de mentoria on-line. Segundo o Prof. João Rodrigo Lima Agildo, Coordenador da Área de Língua Inglesa e Counselor do Colégio São Luís, “além do aprimoramento do inglês, esse programa é uma oportunidade muito grande para o autoconhecimento, para a construção de perspectivas de carreira, além de ajudar na escolha da universidade”, explica.

Os alunos participaram de um extenso processo seletivo que incluiu análise de excelência acadêmica, preenchimento de questionários, envio de textos sobre a vida pessoal e participação em entrevistas. As etapas foram todas em inglês e os alunos puderam contar com o suporte do Departamento Internacional do CSL. “O processo de application foi supervisionado de perto por mim e os alunos foram muito bem. O inglês não era um impeditivo para participar da seleção, mas era um requisito importante”, afirma Agildo.

O São Luís é um dos quatro colégios brasileiros participantes do programa que, além de ajudar no desenvolvimento de carreira dos jovens, promove um rico intercâmbio cultural com os universitários estrangeiros. “A mentoria proporcionada pelo MLAB é realizada com muito zelo, pois há um cruzamento dos perfis dos mentores com o dos mentorados. Nesse caminho que eles começarão a trilhar, a história e a personalidade de um devem complementar a do outro, em um bonito processo de autoconhecimento e compartilhamento de experiências”, ressalta o Counselor do CSL.

Entre janeiro e fevereiro, como fechamento dessa experiência, os estudantes de Harvard participarão de uma imersão na cultura brasileira. “Eles virão para São Paulo, onde passarão duas semanas com os alunos, em atividades culturais e de integração. Como parte dessa programação – e para finalizar o programa – durante três dias, todos vão para um hotel fazenda, com o objetivo de aprofundar ainda mais essa experiência de mentoria”, conta Agildo, que completa: “esse é o começo de uma parceria importante para os estudantes do CSL”.