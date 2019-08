Colégio São Luís conquista código no College Board

Registro na associação americana facilitará o processo de admissão dos alunos do CSL em universidades internacionais

O College Board é uma associação americana que tem como objetivo ampliar o processo de admissão dos estudantes ao Ensino Superior. Criada em 1900, atualmente a organização reúne mais de 6 mil instituições, entre colégios, faculdades e universidades, de diferentes países. Recentemente, o Colégio São Luís conquistou o CEEB (College Entrance Examination Board), número de registro na associação.

O Coordenador de Língua Inglesa e do Departamento Internacional do CSL, João Rodrigo Agildo, ressalta a importância desse passo para o Colégio São Luís. “O estudante que deseja cursar a graduação no exterior precisa fazer sua candidatura em diferentes plataformas ou nos sites das universidades escolhidas e, para isso, ele precisa inserir o código do colégio onde estudou. A partir de agora, quando nossos alunos realizarem essa etapa, imediatamente, aparecerão todas as informações do Colégio São Luís (história, localização, perfil da escola etc.)”, explica.

Como o processo de admissão nas instituições internacionais é extenso e abrangente, pois o histórico do aluno e o perfil do colégio em que estudou são criteriosamente analisados, o código no College Board torna-se ainda mais importante. “Além disso, o Colégio publicou o seu School Profile (veja no final do texto), que apresenta para o mundo universitário quem é o CSL em termos acadêmicos, de missão e de valores. Essa é mais uma conquista para a nossa comunidade”, afirma Agildo.

O código no College Board é mais um passo importante do Departamento Internacional do CSL , que busca oferecer as melhores oportunidades para os estudantes realizarem suas escolhas no Ensino Superior. Lançado em abril, o departamento auxilia os estudantes e suas famílias durante o processo de admissão em instituições estrangeiras.