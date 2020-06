Alunos enviam mensagens de gratidão aos colaboradores do CSL

Atividade fez parte das aulas de Ensino Religioso do Ensino Fundamental II

A gratidão é um sentimento de reconhecimento em relação a alguém ou a algo bom que aconteceu. Ser grato pelo que somos e temos, identificar as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas ao nosso redor, nos possibilita olhar a vida por uma perspectiva positiva.

Expressar e praticar a gratidão é um exercício importante que nos torna pessoas mais leves e menos amarguradas. No 2.º trimestre, nas aulas de Ensino Religioso, os estudantes do Ensino Fundamental II (6.º ao 9.º anos) foram convidados a exercitar esse sentimento e a escrever mensagens de gratidão à equipe pedagógica.

Segundo o professor de Ensino Religioso, Rogério Darabas, o resultado foi positivo e os educadores ficaram muito contentes e emocionados com as mensagens. “Os alunos sabem como é importante e essencial o trabalho de todos, principalmente neste tempo que estamos vivendo”, afirma.

Com o tema Praticando a gratidão, cada aluno deveria escrever para dois educadores. O professor estima que cerca de 300 mensagens foram enviadas aos colaboradores do Colégio São Luís via Teams, plataforma da Microsoft. “As mensagens enviadas pelos alunos aos professores falam muito, elas tocam, encantam, transformam”, finaliza.

Veja algumas mensagens enviadas:

“Muito obrigado pelo o que você está fazendo para me ajudar nesse ano, espero que fique muito bem e que possamos sair dessa quarentena juntos. Um abraço!”

De: Lucas Leão Cyrillo

Para: Mônica Rosenfeld Polonio (Orientadora Educacional do 6.º ano EFII)

“Oi, Mônica! Na aula de Ensino Religioso, tínhamos que fazer um texto para alguém da escola! Queria fazer para você! Obrigada por sempre estar conosco nas aulas e acompanhar tudo, sempre dando apoio! Espero que você e sua família estejam bem! Tomara que essa quarentena acabe logo, para voltarmos para a escola e rever nossos amigos! Beijos!”

De: Mariana Mannelli Elene Gerlinger

Para: Mônica Rosenfeld Polonio (Orientadora Educacional do 6.º ano EFII)

“Oi, Anna! Tudo bem? Queria te agradecer pelas aulas e pelo seu trabalho nesse momento difícil. Eu já falei, mas eu adoro as suas aulas e adoro você! Sempre consigo tirar bom proveito e aprender. E obrigada por sempre ser muito atenciosa com a gente. As suas aulas são sempre as mais interativas. E você é sempre uma ótima professora! Bjs”

De: Zahra Felipe Jaluul

Para: Anna Carolina Andrade e Silva (Prof.ª Inglês)

“Obrigado por se dedicar ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Você faz os seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com você estarão sempre comigo, por isso você é o meu eterno professor”.

De: João Victor Mason

Para: Luiz Alfredo Maciel Da Silva (Prof. de História)

“Querido Luizão, esta mensagem que estou mandando é para agradecer por tudo você faz, sempre traz aulas legais, sempre brinca conosco, dá bala pra a gente na aula e sempre nos faz rir, espero que você tenha gostado do colégio e continue nele, pois mesmo você já entrando nesse ano já traz uma das aulas mais legais! Obrigado por tudo! Se cuide e abraços!”

De: Pedro Machado Viana

Para: Luiz Alfredo Maciel Da Silva (Prof. de História)

“Bom dia prof, eu queria falar que adoro suas aulas e explicações são super legais e fáceis de entender […] estou aqui para falar que tenho muita sorte de ter você como minha professora, já que matemática é essencial na nossa vida e ter uma professora que explica bem, é divertida, extrovertida e tira todas as dúvidas é muito importante e bom para o nosso estudo, assim poderemos construir um futuro e lembrar sempre dos bons professores que tivemos, e você é um desses professores que precisamos sempre lembrar e levar adiante na nossa vida.

Obrigada por nos ensinar Matemática de uma fora divertida e interessante, professores assim são essenciais para construir um futuro melhor. ^^”

De: Isabella Franqueira Rocha

Para: Roberta Mendes dos Santos (Profª. De Matemática)

“Querida professora, gosto muito de você, acho você muito legal, especial e divertida. Acho você uma pessoa muito importante para mim. Consegui aprender muito com você, adoro suas aulas, muito obrigado!”

De: Lucas Braia Moura

Para: Daniela de Oliveira Carvalho (Prof.ª de Inglês)

“Eu estou te mandando essa mensagem para agradecer por cada aula que você nos deu, as aulas são muito divertidas e eu aprendo muito nelas, eu adoro Geografia e você é uma professora incrível, obrigada por tudo, saudades de suas aulas presenciais!”

De: Isadora Philippi Cortese

Para: Daniela Anselmi Cury Rojas (Prof.ª de Geografia)

“Queria te dizer você de longe é uma das melhores professoras: ensina bem, sempre está de bom de humor, e está disposta a ajudar os alunos em qualquer momento! Deve ser difícil se adaptar não só a um novo método de vida, mas a um novo método de ensino, o trabalho ao qual nós vemos o quanto você se dedica. Sempre se lembre que nós estamos com você, assistindo suas aulas. Nós alunos somos muito gratos por ter você como professora! Obrigado pelas aulas tão bem aproveitadas, por você nos ensinar não só regras de gramática ou recursos literários, mas também nos provar que estudando e com a ajuda de vocês, professores, podemos tornar o mundo melhor, um mundo com mais esperança e mais amor! Vocês nos ajudam a cuidar das nossas asas para podermos voar no futuro. Obrigado pela jornada de aprendizados! Tenho orgulho de ter tido você como professora de Português ano passado, e esse ano como professora de Educação Literária!”

De: Júlia Daher Silva

Para: Luciane de Alvarenga Santa Barbara (Prof.ª de Educação Literária)

“[…]. Os seus ensinamentos foram muito além dos conteúdos do currículo. Eu tive aprendizados importantes para a vida. A sua missão vai muito além da missão de um professor, você é uma verdadeira mestra. Você soube despertar a minha admiração de um modo único, e se tornou uma inspiração para mim. […]. Obrigada por se dedicar ao seu trabalho com tanto entusiasmo e verdade. Você faz eu me sentir especial e capaz de alcançar os meus sonhos. As lições que aprendi com você estarão sempre comigo, por isso você é a minha eterna mestra. […].”

De: Gabriela Calvo Garcia

Para: Viviane Fonseca Gonçalves (Profª de Teatro e Dança)

“Queria agradecer você por todo o trabalho, o esforço para montar as aulas, e imagino que deve ser bem difícil dar aulas de educação física à distância. Essas atividades estão me ajudando muito a me manter ativa na quarentena, e todos os outros alunos. Quando acabar tudo isso espero jogar muito handebol […]”

De: Raíssa Figueiredo Scarassatti

Para: Leandro Rodrigues Sanches (Prof. de Ed. Física)

“[…]. Queria agradecer pelo seu entusiasmo nas aulas, o que nos ajuda a aprender muito melhor. Acho que logo logo voltaremos a ter as aulas normais, e ter a nossa vida “normal”. Agradeço pelo apoio durante as aulas e fora delas também. Você é uma ótima professora! Muito obrigada.”

De: Bruna Fragata Marcondes dos Santos

Para: Larissa Teodoro Andrade (Prof.ª de Língua Portuguesa)

“Queria te dizer que sem você minha vida não teria sido a mesma, o meu aprendizado evolui muito. Você é uma pessoa incrível e maravilhosa, que está me tornando uma pessoa melhor […]”.

De: Carolina Cotrim Lopes

Para: Suzana Pelizzaro Mioni (Prof.ª de Matemática)

“Obrigada por ser uma ótima professora e uma ótima pessoa, você é muito legal e gentil, adoro suas aulas (por mais que o conteúdo não seja o mais fácil de todos), Ciências é bem interessante e com você fica mais legal! […]”

De: Bethânia Labate Mellis

Para: Margarete da Penha Sevilha (Prof.ª de Ciências)

“Oi, Pádua, queria agradecer por todo o carinho e atenção que você tem com todos os alunos na sala de aula. Gosto muito das suas aulas e das curiosidades, sempre conto para a minha família sobre elas! Graças a você, eu passei a gostar muito de Ciências! […].”

De: Júlia Coracini Fernandes

Para: Antônio de Pádua Duarte Teixeira (Prof. de Física)