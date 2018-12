Alunos do Colégio São Luís recebem menções verbais e honrosas por sua atuação na IIMUN Brazil

Estudantes do Ensino Médio treinaram seu inglês em simulação da ONU

Entre os dias 30 de novembro e 02 de dezembro, estudantes do Ensino Médio diurno participaram do IIMUN (India’s International Movement to Unite Nations). O evento, promovido por uma ONG indiana e realizado pela primeira vez no Brasil, simula assembleias das Nações Unidas em diversos países do mundo.

Os alunos Giordano Gadelha, Giovana Andrade, Lucas Unti, Marco Tullio Morsello, Teodoro Pimenta e Thaís Ulhoa representaram suas delegações na IIMUN Brazil e discutiram assuntos de interesse mundial se comunicando apenas em inglês com estudantes de outros cinco colégios.

Giordano e Thaís, delegados da Arábia Saudita no comitê do G20, contam que debater temas complexos em inglês foi desafiador. “No começo foi mais difícil, mas depois acabamos mergulhando no assunto e tudo fluiu melhor”, explica Thaís.

“Eu gostei bastante da experiência porque a gente sempre tem receio de falar em inglês, ainda mais em uma situação formal, mas estávamos todos no mesmo barco. É mais uma questão de confiança mesmo”, diz Giordano.

Por sua atuação, os alunos do Colégio São Luís receberam menções verbais e honrosas e foram convidados pelo Colégio Visconde de Porto Seguro, uma das escolas presentes, para participar de sua simulação da ONU, realizada também em inglês.

“Sinto muito orgulho e felicidade de ver que nossos alunos aceitaram o desafio e foram capazes de levar o nome do CSL com confiança e competência”, comemora Andrea Rodrigues, Coordenadora de Multilinguismo do Colégio.

Intensificação do ensino de Língua Inglesa

Com o objetivo de formar cidadãos globais, o CSL vem promovendo reestruturações para intensificar o ensino da Língua Inglesa desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Neste ano, o Colégio implantou as Coordenações de Área, previstas no Projeto CSL 2020 para garantir a implementação da nova matriz curricular, composta pelo plano curricular (conteúdos ligados às habilidades e competências que os estudantes precisam desenvolver) e pela nova grade curricular em tempo integral.

A coordenação da área de Língua Inglesa ficou a cargo do professor João Rodrigo Agildo, que tem a missão de realizar a formação de docentes e o acompanhamento acadêmico (revisão de plano de aulas, elaboração de projetos etc.). João Rodrigo trabalha diretamente com os professores de inglês, assim como com os professores regentes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para orientá-los sobre conteúdos, metodologias, material didático e instrumentos de avaliação, definindo com a Direção Acadêmica e de Segmento os ajustes necessários.

Outra medida adotada pelo CSL foi a instituição de dois níveis linguísticos do idioma, a partir de avaliações de nivelamento realizadas com alunos do 8º ano do EF II à 3ª série do EM. A partir de 2019, os dois níveis linguísticos serão estendidos a todos os anos/séries do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.

O curso de inglês do Colégio São Luís contempla a dimensão intercultural do idioma e o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas: compreensão leitora e auditiva e produção oral e escrita. Seus documentos norteadores são a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), marco normativo obrigatório para a elaboração dos currículos escolares no Brasil, e o CEFR (Common European Framework of Reference), referência linguística usada mundialmente para o ensino e aprendizagem de línguas.