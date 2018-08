Aluno do Colégio São Luís ganha bolsa para concluir o Ensino Médio em Hong Kong

Pedro Santalucia vai cursar o programa IB, o mesmo a ser implantado pelo CSL em 2020

Atendendo à proposta de formar cidadãos com perspectiva global, a partir de 2020 o Colégio São Luís adotará o programa IB (International Baccalaureate) no Ensino Médio. Assim, ao tornar-se uma escola de abordagem internacional, o CSL passa a oferecer aos estudantes um currículo que não apenas os prepara para estudar em universidades estrangeiras, mas que prioriza uma visão ampla de vida e de mundo, possibilitando que os jovens sejam capazes de entender e se adaptar a diferentes realidades e que desenvolvam um pensamento crítico tanto da sua cultura quanto de outras.

O aluno Pedro Santalucia, da 2ª série do Ensino Médio, está prestes a ter contato com o mesmo programa IB que será adotado pelo CSL. Como um dos 10 estudantes brasileiros aprovados no processo seletivo da United World Colleges, Pedro ganhou uma bolsa para concluir o Ensino Médio em um dos colégios da rede UWC em Hong Kong.

Como explica a Coordenadora de Multilinguismo do CSL, Andrea Rodrigues, “o Diploma, nome do programa IB para o Ensino Médio, contempla aspectos internacionais no seu conteúdo e enfoque de ensino-aprendizagem. O aluno desenvolve suas habilidades linguísticas e certamente uma grande fluência no idioma escolhido, que pode ser inglês, espanhol ou até mandarim. Outro benefício essencial nos dias de hoje é o desenvolvimento de uma visão mais global. Um cidadão do mundo está mais apto a compreender os diversos contextos que se apresentam na sociedade contemporânea”.

Pedro, que pretende cursar Medicina e seguirá um currículo IB adaptado à sua escolha profissional, não poderia estar mais empolgado: “as minhas expectativas para essa viagem e mudança de vida são muito altas. Estou extremamente feliz, é totalmente o que eu quero”.

Assista ao vídeo e saiba mais sobre o programa IB.