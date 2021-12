Separe o sorvete, protetor solar e roupas de banho: chegou o verão!

Depois de um ano inteiro de muito aprendizado, brincadeiras, novos amigos e diversões que ficarão para sempre na memória, finalmente podemos dar um tchau definitivo para o ano de 2021. Mas, com o ano indo embora, uma fase muito especial chega: o verão! Agora que estamos todos de férias, com tempo para descansar e aproveitar o calor da melhor forma, que tal descobrirmos novas atividades para fazer e lugares para visitar com a família? Confira!

Conheça uma cachoeira

Quem vive na grande metrópole, a “floresta de pedra” movimentada e caótica que é São Paulo, não imagina que ali na esquina existem várias maravilhas naturais a serem exploradas. Quer um exemplo? Várias cachoeiras fantásticas ficam localizadas a 1h30 da nossa cidade. No município de Lagoinha está uma das cachoeiras mais bonitas do estado: a Cachoeira Grande. Trata-se de uma enorme queda d’água de 38 metros de altura, que desemboca em uma piscina natural, formando uma ‘prainha’.

Outros exemplos são a Cachoeira Pedro Davi, a principal atração da cidade de São Francisco Xavier, que conta com um poço para banho e uma pequena queda d’água, é ideal para quem procura se refrescar em meio à natureza, e a Cachoeira Saltão, localizada em Brotas e sendo um dos cenários mais belos que a natureza local oferece. São 75 metros de altura de uma deslumbrante queda d’água.

Visite um parque aquático

Também pertinho de São Paulo tem os parques aquáticos, uma ótima opção para quem quer se divertir com muita adrenalina e água espirrando. O mais próximo da nossa cidade é o Wet’n Wild, a apenas 1 hora de distância, e conta com cerca de mais de 7 piscinas, diversos toboáguas, lazy river para quem quer relaxar sem preocupações e algumas atrações mais radicais. Além dele, também tem o Thermas Water Park, em São Pedro, o Thermas Hot World, em Águas de Lindóia e, o mais famoso, o Thermas dos Laranjais, em Olímpia.

Mas, se você preferir ficar na área metropolitana, não tem problema! Aqui na cidade de São Paulo, você encontra o PopHaus, um parque temático só com brinquedos infláveis! Lá, além das 10 atrações secas, você pode brincar e se divertir em 4 atrações molhadas! Só que, depois de uma tarde de brincadeiras, dá uma fome… Não tem problema! Dentro do parque você pode conhecer uma unidade do Tradicionalíssimo, uma loja especializada em donuts de vários sabores!

Aproveite as sorveterias da cidade

Um sorvete sempre é uma boa opção para aliviar o calor em São Paulo e, por sorte, as sorveterias não faltam na cidade. Não importa se prefere desfrutar de um simples picolé ou um gelato tipicamente italiano em uma casquinha crocante, existe sempre uma sorveteria que vai te conquistar.

Tem até algumas sorveterias que pensam, literalmente, em todos os membros da família! A Gelateria Le Botteghe Di Leonardo faz muito mais do que apenas aceitar a presença dos pets: a casa possui reservatórios de água e comida e ainda conta com picolés naturais para cães. Os sorvetes são feitos com iogurte orgânico, sem lactose e sem açúcar, com fruta fresca (kiwi com banana, maçã, banana) ou legumes (cenoura, batata doce, etc) e, no lugar do palito de madeira, há um ossinho comestível. Ou seja, é possível saborear um incrível sorvete da marca junto ao seu pet.

Descubra seu parque ou represa favorito

A cidade de São Paulo conta com mais de 109 parques, incluindo o clássico complexo do Parque Ibirapuera até, por exemplo, o Parque Ecológico do Tietê, que inclui atividades com a cara do verão como andar de pedalinho. Que tal descobrir com sua família qual o parque mais legal da cidade, fazendo um piquenique em cada novo espaço que vocês decidirem visitar?

Mas, se você acha que visitar um parque já é uma atividade muito comum, não tem problema! Aqui perto de São Paulo existem muitas represas legais para conhecer. Por exemplo, as águas da Represa de Guarapiranga são próprias para banho, o que possibilitou a criação de 18 praias em sua orla! Entre as mais visitadas, está a Praia do Sol, que é exclusivamente para banhistas. Por lá, também dá para praticar alguns esportes aquáticos, como andar de barco ou até mesmo praticar stand up paddle.

Pronto, agora você já sabe como deixar seu verão ainda mais divertido! Depois, conte para a gente quais dessas atividades você mais gostou. Boas férias!