Saídas pedagógicas: uma maneira educativa de observar o mundo

Ao olhar para fora da escola, podemos nos aproximar das questões complexas que nos rodeiam, observar diversos fatores envolvidos, ver como são pensadas soluções de maneiras diferentes. Uma boa forma de fazer com que os mais novos se conectem com essa nova visão de mundo são as saídas pedagógicas, que auxiliam as crianças a se sentirem parte da cidade, como pessoas que usam os espaços e também são responsáveis por eles.

Estas interações com o mundo, de forma educativa e direcionada por educadores, colocam as crianças em contato com o mundo e ampliam a sua visão e seu conhecimento.

Mas o que são as saídas pedagógicas?

As saídas pedagógicas são passeios planejados com o intuito de integrar determinado projeto pedagógico e, portanto, podem variar de acordo com os estudos de cada grupo. O objetivo é reafirmar o aprendizado em sala de aula, promover maior interação entre teoria e prática, estimular as relações sociais entre os alunos e expandir seu conhecimento cultural e visão de mundo. Essas saídas contribuem para ampliar o universo cultural e de conhecimento dos alunos, com visitas a museus, teatros, fábricas, parques e outros locais que enriquecem as experiências vividas pelas crianças.

Elas representam momentos de interação com o mundo, em que os alunos exploram diferentes cantos da cidade e podem perceber a dinâmica e as peculiaridades de cada local. Ao observar nossos arredores, podemos compreender o funcionamento e as transformações ocorridas nos costumes de diferentes comunidades e perceber algumas consequências de escolhas feitas ao longo da história.

Ao explorar o mundo, o passado e a natureza durante as saídas pedagógicas, os alunos trazem a realidade para as aulas e isso transforma o seu interesse, gerando novas descobertas, perguntas e hipóteses a serem investigadas. Assim, as questões reais passam a fazer parte da vivência das crianças, o aprendizado se conecta de fato com o mundo.

