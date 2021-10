Quem quer brincar levanta a mão!

Que criança não gosta de brincar? Os pequenos nascem naturalmente criativos e, principalmente nos primeiros anos da vida, utilizam essa criatividade para inventar histórias, jogos, diversões, personagens e muito mais. As crianças estão sempre brincando; seja com brinquedos, com as mãos ou com objetos inanimados que se transformam com a imaginação.

Como é apresentado no documentário “Tarja Branca – A Revolução que Faltava”, os mais velhos se lembram que na infância tínhamos mais tempo para brincar ou simplesmente fazer nada. Mas o mundo mudou e hoje as crianças têm cada vez menos tempo para brincar sem olhar para os ponteiros do relógio. Esse fato é muito preocupante, mas você sabe o porquê? Você já se perguntou qual a importância do brincar para o crescimento, aprendizado e o bem estar das crianças? Por que encorajar e manter o brincar no dia a dia torna a infância ainda mais saudável?

Mais que só brincar: se desenvolver!

Brincar e se divertir faz parte da infância e, embora pareça superficial para o desenvolvimento, são essenciais para a trajetória das crianças. Durante essa atividade, elas aprendem, experimentam o mundo e possibilidades de vivência, relações sociais, elaboram sua autonomia de ação, organizam emoções, entre outros. Com a brincadeira, a criança ultrapassa a realidade, transformando-a utilizando-se da imaginação. A brincadeira é uma das formas encontradas para expressar sentimentos e desejos. Além disso, o brincar desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora.

“Na brincadeira a criança constrói sentido sobre o mundo que a rodeia, apropriando-se dele e produzindo cultura. Ao brincar a criança elabora e aprofunda os papéis sociais que ela vivencia. Como por exemplo, brincar de casinha, que é uma representação da vida em família que a criança vivencia não só seu papel, mas também experimenta os demais papéis familiares e essa é a principal importância das brincadeiras simbólicas”, contam as professoras da Santi, Graziella Bisi, Renata Adduci e Roberta Mráz.

O brincar e o aprendizado andando de mãos dadas

Aqui na Santi, acreditamos que o brincar é uma das linguagens mais importantes e expressivas das crianças (e até dos adolescentes) e que também se aprende muito com as brincadeiras. Sobre esse tema, conversamos com o doutor Daniel Becker, pediatra e especialista, que nos contou que o brincar tem uma importância fundamental na infância.

“A criança compreende a si mesma e ao mundo por meio do brincar. E ela também se expressa através do brincar e, mais do que isso, ela aprende as principais habilidades dela brincando. A gente acha que criança precisa de treinamento, a gente vive uma coisa na sociedade chamada “paradigma escolar do desenvolvimento”: é uma ideia predominante de que as crianças só vão aprender se forem treinadas, supervisionadas e ensinadas, enquanto na verdade, elas aprendem muito sozinhas”, nos disse o doutor. Para assistir à entrevista completa, você pode clicar aqui.

Nossa escola valoriza o brincar e utiliza desse recurso para estimular o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade e respeito à diversidade humana e à natureza.

O incentivo Santi ao brincar

A brincadeira é parte integrante do cotidiano na nossa escola e faz parte de nossa essência. Por meio dela, acontecem o desenvolvimento de importantes funções inerentes ao ser humano como a imaginação, a memória, a consciência corporal e a construção da sua identidade pessoal e, também, coletiva. A partir da aprendizagem de conceitos, atitudes e procedimentos, nos esforçamos para manter as crianças brincantes, oferecendo espaços e momentos de diversão, criatividade e conhecimento, sempre numa perspectiva colaborativa e sustentável.

“Ao vivenciarem os valores universais que tanto prezamos como a justiça e o respeito, as crianças criam uma boa imagem de si e do outro. Criamos espaços de conversas, trocas, expressão dos sentimentos e zelamos por uma escuta ativa que valoriza o que as crianças dizem, sentem e pensam. A troca destes papéis permite que a criança aprenda sobre o ambiente social no qual está inserida e projete sobre seu futuro como adulto, almejando crescer e se desenvolver”, nos contam mais um pouco as professoras da Santi.

Não nos esqueçamos nunca de incentivar nossos pequenos a brincarem e, sempre que pudermos, brincar junto com eles! Conta para a gente: quais são as brincadeiras mais comuns aí na sua casa?