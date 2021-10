Perfume e cores em todo lugar: vamos aproveitar a primavera!

Andando pela rua, podemos encontrar lindas flores desabrochando, árvores verdinhas e cheias de folhas, pássaros cantando e o sol brilhando em meio à brisa fresca… Chegou a primavera! É o momento de olhar a natureza que está à nossa volta e aprender a apreciá-la. Pensando nisso, trouxemos algumas dicas para você aproveitar, aprender e se divertir com a época mais bonita do ano!

Observar os pássaros

Se você acordar cedinho de manhã, sentar na varanda e ficar bem quietinho, dá para ouvir os passarinhos cantando! Que tal tentar encontrá-los? Busque passarinhos na natureza e fotografe-os, para poder mostrar aos amigos! Mas, mais legal que só mostrar, e se você souber apresentar qual pássaro é aquele e quais as principais curiosidades sobre ele? Clicando

Documento aqui PDF

, você acessa de graça um livro da prefeitura de São Paulo, apresentando os pássaros que vivem na nossa região!

Criar marcadores de páginas com flores

Flores secas são um meio bonito e natural de decorar diferentes objetos. Vamos fazer um marcador de páginas de flor, para você sempre lembrar em qual página do seu livro parou?

É simples: colha uma linda flor, de preferência no meio do dia, após o orvalho secar. Coloque cada flor entre duas toalhas de papel, e esse “sanduíche de flor” você põe dentro de um livro, deixando-o lá por uma semana. Depois desse tempo, escolha um papel-cartão colorido, que combine com sua flor, e corte-o em uma tira de 6,5 cm por 15,5 cm. Passe um pouco de cola branca no papel para grudar a flor seca e, depois de posicioná-la, coloque uma toalha de papel e, depois, um livro por cima até que a cola seque. Para selar a flor no lugar e deixá-la mais durável, passe uma camada de selante e deixe secar. Pronto! Já pode aproveitar sua leitura sem risco de se perder!

Ler ao ar livre

Agora que você já tem um marcador de páginas lindo e novinho em folha, que tal iniciar uma boa leitura? Melhor ainda: combine um passeio com a família, em que cada um escolhe um livro e todos leem juntos em um parque! Estudos da Universidade de Sussex, na Inglaterra, mostram que ler ao ar livre diminui o estresse, melhora a capacidade de concentração, protege a visão e aumenta os níveis criativos. Então, aproveite o clima ameno da primavera para ler em um ambiente público! Se estiver em dúvida de qual livro escolher, você pode conferir o nosso blog sobre dicas de leitura para se tornar ainda mais consciente.

Fazer um piquenique em praças e locais culturais

Durante sua leitura no parque, depois de um tempo, provavelmente vai bater aquela fome… Então, seja precavido: planeje um piquenique! Melhor do que simplesmente aproveitar a natureza para ler e estar em família, aproveite-a para degustar delícias feitas em casa. Aqui no site da Santi, já publicamos um blog com dicas de receitas simples e saudáveis para fazer junto com toda a família. Pesquise parques e centros culturais perto da sua casa e divirta-se! Ah, mas não esqueça: os pequenos só devem cozinhar com algum adulto por perto. E, depois de aproveitar o piquenique, lembre-se de jogar o lixo no lixo, hein?

Fazer uma pintura da sua paisagem favorita da primavera

A parte mais legal da primavera é encontrar paisagens encantadoras, coloridas e brilhantes que ela cria ao nosso redor. Que tal eternizá-las em um lindo quadro? Procure um ambiente florido, um jardim perfumado ou uma árvore cheia de frutinhas que te inspire e tente desenhá-la! Você pode escolher entre canetinha, giz de cera, lápis de cor, tinta… Qualquer material vale. O importante é se esforçar e caprichar em um lindo painel primaveril para a sua casa!

Agora que você já sabe como criar uma primavera inesquecível para a família toda, conta aqui embaixo: qual vai ser a primeira dica que você vai colocar em ação? Uma boa primavera para todos nós!