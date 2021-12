Mostra Santi: turmas refletem sobre acessibilidade e criam projetos por um mundo melhor

A Mostra de Projetos da Santi está sendo um sucesso! Todas as nossas turmas realizaram diferentes atividades sobre variados temas, pensados para integrar o que os alunos aprendem em aula com as demandas que são e serão exigidas deles no dia a dia, mundo afora.

Dois dos temas foram “Acessibilidade” e “Por um mundo melhor”, em que as crianças desenvolveram projetos dedicados à reflexão de como eles podem ajudar na formação de uma sociedade mais inclusiva.

Qual a importância desse tema?

Estamos em um momento em que a sociedade está mais esclarecida sobre os direitos das pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade. Realmente, no mundo moderno já não cabe mais a negligência com o direito de se mover livremente.

Nesse sentido, não se pode negar a importância da acessibilidade para que todos convivam em posição de igualdade, tendo os mesmos direitos. Uma atitude fundamental na inclusão escolar é saber como lidar com as pessoas com deficiência; não só por parte dos profissionais da escola, mas ensinando as crianças sobre empatia e respeito na hora de interagir com um colega ou funcionário com alguma deficiência física.

Acessibilidade e ampliação dos sentidos

A turma do 8º ano desenvolveu um projeto sobre o quão preparada a cidade está para o bem estar social das pessoas com deficiências físicas. Para isso, realizaram uma saída pedagógica no entorno da escola do colégio e em áreas de uso coletivo público, que contou com múltiplas vivências das deficiências por parte dos estudantes. Ao mesmo tempo que desenvolviam mais o seu senso crítico sobre o tema, também checavam o levantamento prévio de mapeamento de ruas, calçadas e outras estruturas da cidade, culminando com o estudo no parque do Ibirapuera.

O projeto contou com uma preparação pré-campo, que envolveu uso de ferramentas tecnológicas para um mapeamento das áreas que seriam checadas, bem como uma preparação ao nível científico (do funcionamento do corpo de pessoas que apresentassem deficiências variadas), ao nível geopolítico (com reflexões sobre políticas públicas e leis sobre o tema) e no aspecto do desporto (com vivências e reflexões sobre esportes adaptados para deficientes).

Com esse projeto, nossos alunos puderam enxergar que a pessoa com deficiência ainda é muito rotulada e muitas vezes definida apenas pelos seus impedimentos, quando, na verdade, essas características não diminuem suas potencialidades.

Entretanto, muitas partes da nossa cidade não tem a infraestrutura necessária para que essas pessoas possam ir e vir com tranquilidade e conforto. O objetivo deste trabalho foi fazer com que as crianças se colocassem no lugar do próximo, desenvolvessem o senso de empatia e refletissem sobre ações palpáveis para tornar o mundo mais igualitário.

Esse é apenas um dos nossos projetos! Acesse nossa Mostra Online para conhecer os outros projetos de Acessibilidade e Por um mundo melhor. Depois, comente aqui embaixo qual você mais gostou!