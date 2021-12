Mostra Santi: saiba o que é nosso evento!

O sentido de uma Mostra Cultural é deixar brilhar aquilo que já foi feito e conquistado pelas crianças. Ou seja, são trabalhos realizados no decorrer do ano, ao longo dos projetos, brincadeiras, registros, histórias, desenhos, entre outros. Aqui na nossa escola, temos a Mostra Santi, na qual o intuito é deixar brilhar aquilo que já foi feito pelos alunos: seus progressos e talentos!

Pensando nisso, é com muita alegria que compartilhamos com vocês a nossa Mostra de Trabalhos 2021: Abrindo as janelas – encontros entre o dentro e o fora. Durante o tempo que passamos em casa as janelas foram fundamentais: trouxeram a possibilidade de observar o mundo, sonhar, conhecer e também, através das janelas virtuais, pudemos nos ver, nos encontrar, conversar, aprender e transformar. Foram de fato um ponto de sobrevivência em um momento nunca vivido.

Nesse contexto, apresentamos mais de 30 trabalhos das nossas turmas de Infantil 1 ao 9º ano: Acessibilidade, Fantasia e Sonhos x Realidade, Natureza, Tecendo Narrativas, POP! e Por um mundo melhor.

As janelas são pontos de encontro entre aquilo que temos dentro e fora de nós, uma possibilidade de contato com o outro, com o mundo. Uma possibilidade de escape, de saída. E também um lugar por onde o que está lá fora chega até nós e nos afeta. Finalizar o ano compartilhando as conquistas de todos é gratificante! São momentos de muita alegria, sorrisos, emoções e lembranças do que passamos juntos! Venha conhecer nossa Mostra Santi! Clique aqui e nos conte o que achou.